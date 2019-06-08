مشروع لتوحيد صناديق جمع تبرعات الملابس بعجمان قريباً

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

كشف مجلس تنسيق العمل الخيري في إمارة عجمان عن تنفيذ مشروع جديد بالإمارة، لتوحيد عمل صناديق الصدقة الخاصة بجمع الملابس في جميع المناطق بالإمارة، مشيراً إلى أن حاويات جمع الملابس تم وضعها لتخفف على الناس عبء الذهاب إلى الجمعيات الخيرية، وتحفيز الأفراد على التبرع بالملابس، حتى تستفيد منها الجمعيات الخيرية في عملية توزيعها على الأسر المحتاجة المسجلة لديها.

جاء ذلك في رد المجلس على ما نشرته «الإمارات اليوم» في زاوية «سكيك» المخصصة لنقل شكاوى الجمهور للمسؤولين، حتى يتم التعامل معها وحلها، إذ ورد في الزاوية أن سكاناً في إمارة عجمان يشكون عدم فتح صناديق تجميع الملابس القديمة (صناديق الصدقة) لفترات طويلة، ما يجعلها مأوى للحشرات والفئران، حيث طالبوا الجهات المعنية والمختصة بإزالتها، ووضعها أمام المحال الكبيرة، حتى يستخدمها الناس بطريقة أفضل.

وشكا بعض السكان في عجمان تكدس الملابس داخل الصناديق المخصصة لجمعها فترات طويلة، مشيرين إلى أنهم لاحظوا أنها باتت مأوى للقوارض والفئران والحشرات الضارة. وطالبوا الجهات المختصة بضرورة وجود حل لهذه الظاهرة التي باتت غير لائقة، إذ إن الكثير من السكان في مختلف المناطق يضعون الملابس التي لا تلزمهم في هذه الصناديق، حتى تأخذها الجهة الخيرية وتوزعها على المحتاجين، بدلاً من تكدسها داخل الصناديق دون جدوى.