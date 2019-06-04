محمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئان حماة الوطن في ميادين الواجب والإنسانية بعيد الفطر

المصدر: أبوظبي-وام

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم أبناء الإمارات في ميادين الواجب والإنسانية خارج الدولة بمناسبة عيد الفطر السعيد وذلك في كلمة وجهها سموهما بهذه المناسبة عبر دائرة تلفزيونية مباشرة.

وأعرب سموهما خلالها عن فخرهما واعتزازهما وقيادة الدولة وشعب الإمارات بالمواقف الأصيلة والمشرفة لحماة الوطن ودرعه الحصين وما سطروه من بطولات وتضحيات وبذل وعطاء في ساحات العز والكرامة ..سائلين المولى عز وجل أن يوفقهم ويحفظهم بأمنه وأمانه ويسدد خطاهم بتوفيقه ويديم نصرهم وعزهم بقدرته ..وحمل سموهما حماة الوطن أبناء الإمارات التحية وأطيب التهاني لبقية إخوانهم المرابطين في ميادين الواجب.

من جانبهم أعرب جنود الوطن البواسل عن بالغ سعادتهم بهذه التهنئة والتواصل مع سموهما ..مؤكدين علو همتهم ومعنوياتهم وقوة عزيمتهم لمواصلة طريق الفخروالعزة ..معاهدين الله عز وجل ثم القيادة الحكيمة على الوفاء والولاء والتفاني للوطن من أجل رفعته وأن يبقى شامخا عزيزا ورايته خفاقة.

حضر تقديم التهاني لجنودنا ..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.