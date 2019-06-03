غداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في الإمارات

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في الدولة أن غدا الثلاثاء، هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

وأكد أعضاء اللجنة في تصريح صحفي، عقب الاجتماع الذي عقد مساء اليوم في مقر دائرة القضاء أبوظبي، إنه وبعد التحري ومراعاة طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة ثبت لديها رؤية هلال شهر شوال وعليه فإن اليوم هو المتمم لشهر رمضان وإن غدا الاثنين هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر.

وكانت إجراءات رؤية هلال شهر شوال بدأت اليوم عقب صلاة المغرب بدائرة القضاء في أبوظبي، كما قامت جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما ثبت لديها، كما قامت لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" بالإمارة بمتابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر شوال لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

ورفع أعضاء اللجنة بهذه المناسبة السعيدة أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود .. كما هنئوا شعب الإمارات والمسلمين كافة والعالم بحلول عيد الفطر السعيد.