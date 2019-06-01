زين الدين ينتج ألعاباً عالمية من الثقافة الإماراتية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

ابتكر الطالب المواطن زين الدين عمار، لعبة إلكترونية «Heist»، عرضت في أحد أكبر معارض الألعاب في كندا، وحققت نجاحاً كبيراً، فيما يعكف حالياً على تصميم وإنتاج ألعاب عالمية تعكس التراث والثقافة الإماراتيين.

وعمار يدرس البكالوريوس في تخصص تصميم الألعاب الإلكترونية، بجامعة بروك الكندية، ويقول: «كنت منذ صغري مولعاً بالألعاب الإلكترونية، وقررت أن أبحث عن جامعة بالعالم تدرّس هذا التخصص، وبالفعل سافرت إلى كندا بعمر السابعة عشرة، والتحقت بالجامعة لأكون من أبناء الإمارات الأوائل الذين يدرسون هذا العلم أكاديمياً».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «الآن على وشك التخرج، وأردت قبل إنهاء دراستي أن أفعل شيئاً مميزاً، فتقدمت بطلب لتصميم لعبة لعام 2019، وحددت الفكرة الرئيسة، وكونت فريقاً مساعداً لي من زملائي، وأصبحت قائد فريق ومنتجاً ومخرجاً لإنشاء لعبتنا التي أطلقنا عليها اسم (Heist)، وبعد جهد طويل لمدة تسعة أشهر أنتجنا التصميم النهائي للعبة، الذي لقي قدراً كبيراً من ردود الفعل الإيجابية، إذ قمت بعرضه في معرض (Level Up)، وهو من أكبر معارض الألعاب في كندا».

وأشار عمار إلى أن اللعبة عبارة عن حلقات تعتمد على سرعة رد الفعل، وقد لاقت استحساناً من خبراء الألعاب الإلكترونية في كندا.

ويعتزم عمار تأسيس شركة وطنية لإنتاج الألعاب الإلكترونية بكوادر إماراتية، لافتاً إلى أن لديه مشروعاً خاصاً بتصميم لعبة إماراتية باللغتين العربية والإنجليزية فكرتها تحمل رسالة مستوحاة من البيئة والتراث الإماراتيين، ويدخل فيها معالم الحضارة الإماراتية، كي تكون بمثابة هدية لأبناء الوطن.