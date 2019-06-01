82 ألف شخص يوقعون على وثيقة «مليون متسامح»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وصل عدد الموقعين على وثيقة المليون متسامح، التي أطلقتها دار زايد للثقافة الإسلامية في شهر أبريل الماضي، إلى أكثر من 82 ألف شخص، وهي وثيقة إلكترونية، تستهدف حث الأفراد على أن يكونوا متسامحين مع أنفسهم، ومع من حولهم، ومع مجتمعهم بشكل عام، لأن التسامح يعني الحياة.

وبلغ عدد زوار الموقع المخصص للتوقيع على الوثيقة، التي تحظى بدعم جهات مثل دائرة تنمية المجتمع، والاتحاد النسائي العام، ومعهد الشارقة للتراث، أكثر من 330 ألف شخص.

وفور المشاركة في التوقيع على الوثيقة، ترسل دار زايد للثقافة الإسلامية لكل مشارك شهادة تقدير عبر البريد الإلكتروني الخاص به.

وكانت دار زايد أطلقت «وثيقة المليون متسامح الإلكترونية»، خلال فعاليات معرض أبوظبي للكتاب، بهدف تحقيق الريادة في استدامة التسامح.

وجاء إطلاق الوثيقة في إطار مبادرات متعددة تتبناها الدار ضمن مشروعها «إمارات التسامح»، سعياً لتحقيق الهدف المنشود من تسمية هذا العام «عام التسامح»، وتجسيداً لتطلعات وتوجهات قيادة الدولة.

وسجلت رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل القبيسي، في الوثيقة، التي وقع عليها أيضاً الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير تطوير البنية التحية، عبدالله بلحيف النعيمي، ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، محمد مطر الكعبي.

وكان رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، مغير الخييلي، أطلق منصة التوقيع على وثيقة المليون متسامح الإلكترونية، التي يقول النص الذي يوقع عليه المشارك فيها «أتعهد بأن أكون فرداً متسامحاً مع نفسه، ومع من حوله، ومع مجتمعه، لأن في التسامح حياة».

وجاء إطلاق هذه الوثيقة، وفقاً لما سبق أن أكدته المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية، الدكتورة نضال محمد الطنيج، سعياً إلى تحقيق قيمة ريادية في استدامة التسامح، من خلال دعوة أفراد المجتمع بمختلف أطيافه لتبني ثقافة التسامح، والعمل عليها بمجرد مشاركته، وتعهده بأن يكون فرداً متسامحاً بالمجتمع ومنفتحاً للحوار، مشيرة إلى أن ذلك يسهم في تحقيق أهداف الدار الاستراتيجية في استدامة التسامح، وتعزيز وغرس قيمة التسامح لدى الجمهور المستهدف، إضافة إلى إتاحة الفرصة لإنشاء قاعدة بيانات لشرائح المجتمع، بما يخدم أهداف وبرامج الدار مستقبلاً، وتستهدف المنصة جميع أفراد ومؤسسات المجتمع.

وتقوم الدار بالتعاون مع العديد من المؤسسات والجهات الإعلامية بالإعلان عن منصة «وثيقة المليون متسامح»، لتصل إلى جميع المواطنين والمقيمين على حد سواء، تحقيقاً للحصول على مليون توقيع، من خلال مشاركة الأفراد والجهات الحكومية والخاصة.

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ألف شخص زاروا موقع التوقيع على وثيقة المليون متسامح.