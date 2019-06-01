4000 أسرة مستفيدة من مشروع حفظ النعمة ومبادرة بنك الإمارات للطعام في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قال الأمين العام لجمعية الرحمة للأعمال الخيرية عبدالله سعيد الطنيجي: «وفرت الجمعية الطعام لأكثر من 4000 أسرة محتاجة من ذوي الدخل المحدود، من خلال تطبيق مشروع حفظ النعمة ومبادرة مع بنك الإمارات للطعام، وأن الجمعية بصدد توقيع اتفاقية الشهر المقبل مع عدد من الفنادق في رأس الخيمة، لجمع الطعام الفائض من مطابخ الفنادق وتوزيعه على المحتاجين، إذ يشمل الطعام الفواكه والخضراوات واللحوم والدواجن المطبوخة الفائضة عن حاجة الفنادق، والتي يتم لمسها من قبل المستهلكين».

وأوضح الطنيجي لـ«الإمارات اليوم» أن الجمعية تتلقّى اتصالات يومية من جميع الجهات التي تريد المشاركة في مشروع حفظ النعمة، حيث يتم إرسال فريق من مشروع حفظ النعمة لاستلام الطعام، تمهيداً لتوزيعه على الأسر المحتاجة، لافتاً إلى أن من شروط استلام الطعام أن يكون غير مستهلك من قبل، ولم يتم لمسه من آخرين».

وأشار إلى أن بعد التأكد من الإجراءات اللازمة لضمان صلاحية استهلاك الطعام، يتم تعبئته من قبل الفريق في الجمعية في علب، وتغليفه وتوزيعه في اليوم نفسه على قائمة الأسر المحتاجة في مختلف مناطق رأس الخيمة.

وأوضح أن بلدية رأس الخيمة تسهم في مشروع حفظ النعمة من خلال التنسيق مع البقالات والمحال التجارية لنقل المعلبات الغذائية وحليب الأطفال والأرز، وبعض الوجبات الغذائية التي تكون صالحة للأكل لمدة أسبوعين لتوزيعها على الأسر المحتاجة.

وأشار إلى أن الجمعية تتعاون مع بنك الإمارات للطعام وبلدية رأس الخيمة لتوزيع الطعام المتوافر في بنك الإمارات للطعام، حيث ترسل الجمعية سيارتين مجهزتين بالتبريد لإمارة دبي لنقل 40 طناً من الطعام ثلاث مرات في الأسبوع.