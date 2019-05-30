إدارة المرور برأس الخيمة تستعد لإطلاق مبادرة "نعطيك فرصة" لتعزيز رضا الجمهور

المصدر: الامارات اليوم ـ راس الخيمة

أعلنت إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن استعداداها خلال الأيام القادمة لإطلاق مبادرة حملت شعار "نعطيك فرصة" وذلك تزامناً مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك ، وتستهدف سائقي المركبات بهدف توعيتهم حول الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وأهمية إتباع التعليمات الصادرة ، انطلاقاً من البعد الإنساني لدور الإدارة وتعزيزاً للمشاركة المجتمعية وتأكيداً على الرغبة المستمرة من جانب الإدارة في تعزيز الاهتمام بالمجتمع ومشاركتهم لحظاتهم في كافة المناسبات الوطنية والإنسانية والمجتمعية .

وأكد العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بأن المبادرة تأتي بمتابعة من قسم المباحث والضبط المروري ، بهدف تعزيز ونشر الوعي الأمني عند أفراد المجتمع بما يحقق أهداف وزارة الداخلية ويجسد رسالتها الهادفة نحو تعزيز الأمن والأمان ، وركزت المبادرة على مشاركة المواطنين والمقيمين فرحة العيد وإسعادهم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم وعكست حرص الإدارة المستمر على الاهتمام بالبرامج والمناسبات الداعمة لجعل العطلة أكثر أماناً من خلال مشاركة أفراد المجتمع في جميع المناسبات المجتمعية ، مؤكداً أن شرطة رأس الخيمة تحرص على تعزيز الولاء والمسئولية المجتمعية المتميزة وتولي اهتماماً بالغاً بالجمهور عموماً والسائقين تحديداً ، حيث أن القيادة العامة تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة مرورية آمنة .