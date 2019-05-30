بلدية أبوظبي تحذّر من استخدام مستحضرات تجميل غير صحية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفذت بلدية أبوظبي، من خلال قسم رقابة الأنشطة الصحية التابع لإدارة الصحة العامة، حملات تفتيشية مسائية مكثفة خلال رمضان على مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية، وصالونات الأطفال، والمصابغ، ومعارض التسوّق، نظراً إلى ارتفاع نسبة الإقبال على هذه المنشآت من قبل المرتادين استعداداً لاستقبال عيد الفطر السعيد.

وتحرص البلدية في كل عام على تكثيف هذه الحملات قبل عيد الفطر، للحدّ من كل ما له تأثير مباشر في صحة الأفراد، وحمايتهم من الأخطار، ومن الممارسات السلبية في بعض هذه المنشآت، وتحصينهم ضد الخدمات الممنوّعة والمخالفة للوائح والقوانين المرعية في أبوظبي.

وأكد مدير إدارة الصحة العامة، الدكتور سعيد قرواش الرميثي، أن البلدية تسعى دائماً إلى المحافظة على سلامة وصحة أفراد المجتمع، وتعمل على تطوير خططها الخاصة بالتفتيش لتتلاءم مع المتغيرات والممارسات الدخيلة في بعض المنشآت، إضافة إلى سعي الحملات إلى التأكد من تطبيق كل الاشتراطات الصحية، والحفاظ على مستوى النظافة العامة.

وقال إنه لوحظ في الزيارات المسائية العديد من المخالفات في معارض التسوّق، متمثلة في بيع مواد مجهولة المصدر، وخلطات غير صحية، والتخزين بشكل غير صحي، حيث تمت مصادرة جميع هذه المضبوطات كافة، وإنذار أصحاب المنشآت بضرورة تسجيلها وترخيصها، فعملية الخلط والتعبئة بهذه الطرق غير الصحية قد تكون ضارة على صحة الزبائن، إضافة إلى احتمالية احتوائها على مواد كيميائية غير مصرحة، أو بمعدلات غير مسموحة ضمن الحدود والنسب التي يجب أن تكون عليها، وهذا ما تحدده الجهات الخاصة بتسجيل منتجات مستحضرات التجميل ومواد العناية الشخصية، ناهيك عن استخدام الحناء السوداء وغيرها من الألوان في مراكز التجميل، التي تُعدّ أيضاً من الممارسات المخالفة والتي لها تأثيراتها الضارة جداً على مستخدميها، خصوصاً الأطفال.