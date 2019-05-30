شرطة عجمان تعزّز ثقافة الأمن والسلامة على الطرق

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

عزّزت القيادة العامة لشرطة عجمان ممثلة بإدارة المرور والدوريات فعاليات حملة «رمضان بلا حوادث»، ضمن الخطة التشغيلية لقطاع المرور في وزارة الداخلية، وفي إطار الحملات الفصلية المعتمدة من المجلس المروري الاتحادي والمبادرة الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية من خلال برامج التوعية المرورية لتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل في جعل الطرق أكثر أمناً.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، إن الفعاليات جاءت لتوعية السائقين ومستخدمي الطريق بالالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية لتعزيز ثقافة الأمن والسلامة على الطريق، للمساهمة في الحد من الحوادث المرورية في شهر رمضان، وتعزيز التكاتف المجتمعي والعمل المشترك بين كل القطاعات للحد من الحوادث المرورية وبلوغ أعلى مستويات السلامة على الطريق ليكون شهر رمضان خالياً من الحوادث والإصابات والوفيات.

وقام فرع الإعلام والتوعية المرورية بالتعاون مع مدربي سعادة المتعاملين بنشر التوعية وتوزيع النشرات المرورية الخاصة بحملة رمضان بلا حوادث على نطالق واسع للمتعاملين والجمهور في مواقع مختلفة.

كما وزّع أفراد من مركز شرطة مصفوت الشامل نشرات توعية على سائقي المركبات لحثهم على تجنب تجاوز السرعة القانونية خلال ساعة الذروة، والحذر أثناء القيادة وقت ارتفاع درجات الحرارة. ودعا الفلاسي، السائقين إلى القيادة بحذر أثناء الصيام خصوصاً وقت الإفطار، والالتزام بالسرعة المحددة وقوانين السير والمرور والمعمول بها لتنجب وقوع أية حوادث مرورية قد تهدد أمن وسلامة الجمهور.