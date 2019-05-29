حزمة مشاريع جديدة بـ900 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمدت «لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة» ترسية حزمة من المشاريع التنموية الجديدة ضمن مبادرات رئيس الدولة بقيمة 900 مليون درهم.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة،

وجاء الاعتماد خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر ديوان ولي عهد أبوظبي برئاسة مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي جبر محمد غانم السويدي.

واستعرض الاجتماع أهم مستجدات سير العمل في مشروع مدينة محمد بن زايد السكني في إمارة الفجيرة ومشروع مستشفى الشيخ خليفة المركزي في الفجيرة، إضافة إلى مشاريع الطرق التالية، وإنشاء وإنجاز الطريق بين وادي القور والطريق الرابط بين دوار الهباب وطريق نزوى ومشروع إنشاء وإنجاز الطريق بين دبي - حتا وطريق الشارقة - كلباء مروراً بوادي القور ومشروع إنشاء وإنجاز طريق جديد لربط طريق الشيخ خليفة من منطقة مليحة مروراً بالمدام وحتى الشويب.