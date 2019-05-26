30 طالباً يقلعون عن التدخين في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

كشف مجلس الشارقة للتعليم، لـ«الإمارات اليوم»، عن إقلاع 30 طالباً من طلبة المدارس الحكومية عن التدخين، خلال العام الدراسي الجاري، ضمن مبادرة التوعية التي أطلقها «خذ قرارك»، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى الارتقاء بأداء وكفاءة عناصر المجتمع المدرسي، وتوفير فرص متكافئة في التعليم للطلبة، وتنمية الوعي الثقافي والصحي لدى الطلبة.

وأفاد المجلس بأن مبادرة «خذ قرارك» الخاصة بالإقلاع عن التدخين انضم إليها 110 طلاب، خضعوا إلى العديد من المحاضرات وجلسات التوعية، التي ركزت على بيان مخاطر التدخين والمواد المخدرة، وما لها من تأثيرات سلبية في صحة المدخنين ومن حولهم، والعمل على إيجاد بيئة صحية نظيفة خالية من التدخين والمواد المخدرة، إضافة إلى تقديم النصائح الغذائية التي تجعلهم يقلعون عن التدخين. وأشار المجلس إلى أن مبادرة الإقلاع عن التدخين نفذتها المدارس الحكومية كافة لحماية الطلبة من وباء التبغ، والحدّ من نسبة تعاطي التبغ بين صغار السن من الطلبة، وذلك للإسهام في تكوين مجتمع طلابي صحي سليم، مؤكداً أن المجلس حقق نتائج إيجابية من خلال هذه المبادرة، وأنجز 100% من الخطة السنوية الموضوعة في هذا الصدد، التي استهدفت الطلبة للإقلاع عن التدخين.

ولفت المجلس إلى مشروع «فريق التحدي»، الذي يهدف إلى تقليل حالات النحافة والسمنة بين الطلبة والطالبات، والاكتشاف المبكر للحالات المرضية ومعرفة أسباب السمنة والنحافة، للوصول إلى وزن صحي مناسب، مشيراً إلى أن 319 طالباً ممن يعانو السمنة اشتركوا في المشروع، وتمكن 182 طالباً منهم من إنقاص أوزانهم وفق برنامج صحي متبع، ووصلوا إلى الوزن المثالي، والآن يتمتعون بأجسام صحية مثالية.

وتابع المجلس أن 184 طالباً وطالبة اشتركوا في مبادرة «فريق التحدي» ممن يعانون النحافة في المدارس، واستفاد 134 طالباً وطالبة منهم من المبادرة، وتمكنوا من زيادة أوزانهم وجعل أجسامهم جيدة وصحية.

وأفاد المجلس بأن الطلبة خضعوا خلال مبادرة «فريق التحدي» إلى برامج توعية وتغذية للوصول إلى وزن صحي، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لديهم بمخاطر السمنة والنحافة، لافتاً إلى أن نسبة المستفيدين من برنامج مكافحة السمنة وصلت إلى 60%، فيما وصلت نسبة المستفيدين من برنامج النحافة 80% خلال العام الدراسي الجاري.