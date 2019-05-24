الشيباني: تصدّر الإمارات في مؤشر التسامح ليس من فراغ

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح، الدكتور حمد الشيباني، أن تصدّر دولة الإمارات مؤشر التسامح العالمي عربياً لم يأتِ من فراغٍ، بل نتيجة عمل متواصل، ورسائل أوصلتها الدولة إلى جميع المحافل، تتعلق بعدم التفرقة على أساس الدين والعرق.

وأشار الشيباني، في كلمة ألقاها أول من أمس خلال تكريم الجهات الداعمة لفعالية «رمضان دبي»، إلى التجانس بين الديانات وشتى الجنسيات، على أرض الدولة، بحيث أصبح المقيمون جزءاً من هذا الوطن، الذي استطاع أن يحتضن الجميع، ومن ثم أوصل رسالة إلى الجميع تتعلق بممارسة التسامح.

ودعا جميع المقيمين إلى حمل رسالة التسامح الإماراتية إلى العالم، مع تقديم اقتراحات تضاف إلى استراتيجيات الدولة المتعلقة بنشر التسامح، موضحاً أن الدولة تتقبل بصدر رحب كل الاقتراحات التي يقدمها أفراد المجتمع.

ولفت الشيباني إلى أن عام التسامح له خصوصية في ما يتعلق برفع منسوب العمل الإنساني والخيري محلياً ودولياً، معتبراً أن الأعمال الخيرية والتطوعية ونشر القيم النبيلة والإنسانية، خصوصاً في شهر رمضان المبارك، الذي تكثر فيه هذه الأعمال تعكس تعاليم ومبادئ ديننا الحنيف وشريعتنا الإسلامية السمحة، وتجسد قيم التسامح التي تتبناها دولة الإمارات منهجاً حياتياً راسخاً، والتي انعكست بصورة واضحة في شتى المجالات والأعمال لهذا العام بشكل خاص، وهو عام الإمارات للتسامح.