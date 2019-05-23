محمد بن زايد وملك الأردن يؤكدان متانة العلاقات التاريخية بينالبلدين

المصدر: أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تعزيز العلاقات الأخوية، وعدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد أمس في قصر البطين بأبوظبي بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبدالله الثاني بن الحسين، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني.

وأكد سموه قوة ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين الإمارات والأردن الشقيق على المستويات كافة، منذ عهد الشيخ زايد والملك حسين، رحمهما الله، والحرص المتبادل من قيادتي البلدين على التشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا والمستجدات في المنطقة.

وقال سموه إن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تولي العلاقات مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أهمية كبيرة، وتعمل على دفعها إلى الأمام في المجالات المختلفة، بما يصب في خدمة البلدين والشعبين الشقيقين، ويحقق الطموحات المشتركة في التنمية والتطور والنهضة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعمل على التنسيق مع الدول العربية، وفي مقدمتها الأردن، بشأن تطورات الأحداث في المنطقة، بما يصون المصالح العربية العليا ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين، ويضمن حرية الملاحة في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الفائقة للعالم كله.

من جانبه، شدد الملك عبدالله الثاني على وقوف الأردن إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكداً أن أمن الإمارات ودول الخليج العربي من أمن الأردن.

وأعرب عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على دعمها المستمر للأردن.

حضر اللقاء صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

كما حضره من الجانب الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ومستشار الملك للاتصال، الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، جمعة عبدالله العبادي.

وصدر في ختام زيارة عاهل الأردن إلى الدولة بيان إماراتي - أردني مشترك، ركز على العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبدالله الثاني قوة ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين على المستويات كافة، والحرص المتبادل من القيادتين على التشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا والمستجدات في المنطقة. وشددا على أن أمن الأردن والإمارات كان وسيبقى واحداً لا يتجزأ، في إطار العلاقات التاريخية التي شيدتها قيادتا البلدين على أسس من التضامن والتعاون الوثيق، مؤكدين وقوفهما صفاً واحداً وتضامنهما المطلق في مواجهة كل التحديات.

وأكد الملك وقوف الأردن بكامل إمكاناته إلى جانب الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مواجهة أي تحد يستهدف أمنها واستقرارها، اللذين يشكلان وأمن الخليج العربي ركيزة لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

وثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقوف الأردن إلى جانب دولة الإمارات والسعودية في مواجهة الاعتداءات الإجرامية الأخيرة على سفن تجارية في المياه الإقليمية الإماراتية، وبعض المنشآت النفطية في السعودية، مؤكداً سموه أن الأردن يمثل عمقاً استراتيجياً مهماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبدالله الثاني، وزيري الخارجية، ورئيسي هيئة الأركان المشتركة في البلدين بإدامة التواصل لتنيسق المواقف إزاء مختلف التحديات، وتكريس آليات العمل المؤسسي، الذي يضمن أعلى درجات التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة.

وستقوم وحدات من القوات المسلحة في البلدين الشقيقين، اللذين تربطهما علاقات تاريخية ومؤسسية، بإجراء تمرين مشترك في المستقبل القريب في الإمارات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبدالله الثاني.

ولي عهد أبوظبي:

الأردن يمثل عمقاً استراتيجياً مهماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الملك عبدالله الثاني:

أمن الإمارات ودول الخليج العربي من أمن الأردن.