100 % نيابة الفجيرة بلا ورق

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أفادت النيابة العامة الاتحادية بأنه تم الانتهاء من التحول الكامل في مشروع «نيابة بلا ورق»، في نيابة الفجيرة والنيابات الجزئية والتخصصية التابعة لها، وبلغت نسبة التحول 100%؜، في كلٍّ من نيابة السير والمرور ونيابة الجنسية والإقامة، و100%؜ في الجنح لدى نيابة الفجيرة الكلية، وذلك بناء على توجيهات النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، في التحول إلى نيابة بلا ورق، في نهاية العام الماضي، والاستغناء عن استخدام الأوراق العادية في الدعاوى الجزائية.

وأكدت الإحصائية ربع السنوية أن عدد الأوراق العادية، المستخدمة في القضايا الجزائية في النيابات، خلال الربع الأول للعام الماضي، بلغ نحو 10 آلاف ورقة تقريباً، وفي الربع الأول من العام الجاري بلغ عدد الأوراق المحولة إلكترونياً نحو 10 آلاف تقريباً، بنسبة تحول 100%؜، والاستغناء عن الأوراق العادية في القضايا الجزائية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الصحة العامة والبيئة، ما يجسد تحقيق رؤية دولة الإمارات 2021، نحو بيئة مستدامة.

وتأتي هذه المبادرة تحقيقاً لرؤية الحكومة الهادفة إلى إسعاد المتعاملين، والوصول إلى بيئة نظيفة ومستدامة، عبر تقليل استخدام الأوراق، والاعتماد على السجلات الإلكترونية فقط، كما أن المبادرة أسهمت كثيراً في تسريع إنجاز القضايا وتقليل التكاليف، وتخفيف الأعباء عن المراجعين والموظفين في الوقت ذاته.