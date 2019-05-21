موظفون يتساءلون: هل تمتد إجازة العيد إلى 9 أيام؟

المصدر: أمين الجمال ووجيه السباعي - دبي

تمتد إجازة عيد الفطر المبارك بين يوم الاثنين 29 رمضان الجاري (الثالث يونيو المقبل) إلى الثالث من شوال المقبل (السابع من يونيو)، حسب أجندة قرار توحيد العطلات الرسمية بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي أصدره مجلس الوزراء، أخيراً، فيما تساءل موظفون في القطاع الحكومي حول إمكانية أن تكون الإجازة بالنسبة لهم تسعة أيام، بعد احتساب يوم الأحد الموافق الثاني من يونيو عطلة، وبذلك تمتد الإجازة من يوم الجمعة 26 رمضان الجاري (31 مايو الجاري) إلى يوم السبت الموافق الرابع من شوال المقبل (الثامن من يونيو المقبل).

وقال الموظفون في جهات حكومية خالد الحوسني، سيف الدين طه، محمد عبدالرحمن، وسمية جمال، لـ"الإمارات اليوم": "إن الإجازة الفعلية، حسب القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بتوحيد الإجازات الرسمية بين القطاعين العام والخاص، تبدأ من يوم الاثنين الموافق 29 رمضان الجاري وتنتهي يوم الجمعة الموافق السابع من يونيو المقبل (حال تمام شهر رمضان 30 يوماً)، ونأمل أن يكون يوم الأحد الموافق الثاني من يونيو المقبل، إجازة رسمية، لأنه سينحصر بين العطلة الأسبوعية يومي الجمعة (31 مايو الجاري) والسبت (الأول من يونيو المقبل)، وإجازة العيد المعتمدة، مضاف إليها يوم السبت الموافق الثامن من يونيو المقبل كعطلة أسبوعية".

وأضافوا أن اعتبار يوم الأحد الموافق الثاني من يونيو المقبل، إجازة رسمية، يمنح الراغبين في السفر فرصة أكبر لقضاء إجازة العيد خارج الدولة.

من جهة أخرى، أعرب عدد من موظفي القطاع الخاص عن أملهم في أن يُمنحوا يومي السبت (الأول من يونيو المقبل) والأحد (الثاني من يونيو المقبل)، لتكون إجازتهم ثمانية أيام، في إطار توجه الحكومة لتوحيد الإجازات الرسمية بين القطاعين الحكومي والخاص.

فيما أكد مركز الفلك الدولي لـ"الإمارات اليوم" أنه يستقبل عشرات الأسئلة يومياً منذ بداية شهر رمضان، لمعرفة التاريخ المحدد لعيد الفطر المبارك، لاحتساب عدد أيام الإجازات، وفق مدير المركز المهندس محمد شوكت عودة.

ولفت عوده إلى أنه وفق جدول الإجازات المعلن من قبل مجلس الوزراء فإن الإجازة ستبدأ يوم الإثنين 29 من شهر رمضان، وحتى 3 من شوال، ليتبقى يوم الأحد كيوم عمل لموظفي القطاع الحكومي.

وأوضحت جداول امتحانات نهاية العام التي أصدرتها مدارس خاصة، وأبلغت بها أولياء أمور طلبتها، أنها ستبدأ يومي 28 و30 مايو الجاري، وتستكملها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر التي يُتوقع أن تمتد لتسعة أيام، في التاسع من يونيو المقبل.