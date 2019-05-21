محمد بن زايد وسعود القاسمي يشهدان محاضرة عن العلاقات الإماراتية الأميركية

المصدر: أبوظبي - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، محاضرة ألقاها وزير الدفاع الأميركي السابق جيم ماتيس، بعنوان «أهمية العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية»، وذلك في مجلس سموه بقصر البطين في أبوظبي. وشدد وزير الدفاع الأميركي السابق على أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية تشكل الأنموذج الأفضل لشكل العلاقات التي تفرضها الأحداث في المنطقة، والتي وصفها بأنها «شديدة التوتر»، مؤكداً أن الولايات المتحدة صلبة بما فيه الكفاية لمعاونة حلفائها في المنطقة.

وأرجع ماتيس أغلب ما تشهده المنطقة من توترات سياسية وأمنية إلى الأحداث التي شهدتها المنطقة عام 1979، وقال: «على الرغم من الحساسية المفرطة للأوضاع السياسية منذ ذلك التاريخ فإنني لامست وعياً سياسياً تاماً من دولة الإمارات ووضوحاً سياسياً لافتاً بشأن ما يجري في المنطقة ومآلاته».