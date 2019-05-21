مجلس شرطة أبوظبي النسائي يناقش دور الإعلام في نشر التسامح

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

ناقشت المشاركات بمجلس «المرأة والتسامح»، الذي نظمه مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، وإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، دور الإعلام في نشر وترسيخ مفهوم التسامح في المجتمع.

واستضاف المجلس سلوى عبدالحميد حسين، في منطقة النهضة العسكرية، وأكدت أن المجالس الرمضانية تعد فرصة جيدة لتجمع الأهل والتواصل الاجتماعي، ولها دور رائد في تقوية أواصر الإخوة بين أفراد المجتمع، وحماية النسيج الاجتماعي المتماسك.

ونوهت بجهود شرطة أبوظبي في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، حيث أصبحت شرطة عصرية بمعنى الكلمة، تضاهي المؤسسات الشرطية والأمنية المتطورة في العالم، مؤكدة أهمية مبادرات شرطة أبوظبي المجتمعية، ودورها في تعزيز الشراكة بين الشرطة وأفراد الجمهور، والمحافظة على الأمن والاستقرار.

ودعت إلى دعم الأفكار والمقترحات، التي تعزز إشراك المواطنين والمقيمين والزوار، للإسهام في حماية المكتسبات الوطنية، وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.

أدارت الجلسة المساعد أول عائشة بير البلوشي، من شرطة أبوظبي، مؤكدة أهمية دور المجالس في نشر قيم التسامح بالمجتمع، من خلال تبني شعار «سلام.. تسامح.. إيجابية».

وتحدثت رئيس تحرير مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، السعد عمر المنهالي، عن معنى التسامح بمفهومه الشامل، كما استعرضت قيم التسامح التي حث عليها مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصلت مسيرة الخير في البلاد لنشر هذه القيم النبيلة.

وتطرقت إلى النقاط المشتركة بين الأفراد، على الرغم من اختلاف الديانات والأعراف والأجناس، وعن دور الإعلام الإيجابي في نشر قيم التسامح بين الناس، والمصادر الرسمية التي يجب أن نستقي منها المعلومات، والابتعاد عن تصديق ما يروج من شائعات في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى دور الأسرة في دعم أبنائها، والارتقاء بهم نحو التميز، كما استعرضت أهم التحديات التي قد تواجه الإنسان المتميز، وكيفية التغلب عليها.

وفي نهاية الجلسة، أوصى المجلس بتكثيف المجالس الرمضانية والمحاضرات الاجتماعية المضمون، لما لها من عائد إيجابي في رفع مستوى ثقافة المجتمع، والارتقاء به نحو الأفضل.