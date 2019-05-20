نصائح لممارسة الرياضة خلال الصيام .. كيف تنقص وزنك في رمضان

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أكد مستشفى كليفلاند أبوظبي، أن الدراسات أظهرت فوائد الصيام الصحية المتعددة والتي شملت المساعدة في تخفيف الوزن والوقاية أو الحدّ من تفاقم مرض السكري وتخفيض ضغط الدم والتخفيف من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، مشيرة إلى أن الكثيرون يعتقدون أنّه لا ينبغي عليهم ممارسة أي نشاط بدني وهم صائمين، ولكنّ هذا اعتقاد خاطئ. فهناك طرق آمنة لممارسة التمارين الرياضية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المستشفى أن الصيام يجعل الجسم أقل نشاطاً بسبب انخفاض مستوى الطاقة الناتجة عن تناول الطعام، لذلك فمن الأفضل تجنّب التمارين المُجهدة والشاقة خلال ساعات الصيام؛ فقد يؤدي هذا النوع من التمارين إلى إحساس بالدوار والغثيان. وبدلاً من رفع الأثقال أو الركض لمسافات طويلة، يُمكنك المشي أو رفع أوزان خفيفة أو القيام ببعض تمارين التمدّد، مشيرة إلى أن أيّ نشاط يساهم في تحريك الجسم يُعد تمرين رياضي حيث بإمكان 30 دقيقة فقط من النشاط البدني يومياً أن تعود بالنفع على الصحة.

وأكد المستشفى أن الصيام مع ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة يساعد على فقدان الوزن أكثر من الصيام لوحده أو التمرين لوحده. علاوة على ذلك، فان الحفاظ على النشاط خلال رمضان، يعزز الانضباط الذاتي، ما سيساعد في الحرص أكثر على نوعيّة وكميّة الطعام الذي يتم تناوله.

وحدد المستشفى ست نصائح لممارسة التمارين الرياضية خلال الشهر الفضيل شملت

1- المحافظة على نسبة السوائل في جسمك من خلال شرب كميات كبيرة من المياه خارج ساعات الصيام

2- المحافظة على النشاط من خلال ممارسة تمارين خفيفة مباشرة قبل الإفطار أو بعد ساعتين من الإفطار

3- الحرص على أخذ قسط كافٍ من النوم ليلاً أو خلال قيلولة نهاراً لمنح الجسم الراحة وتتجنب الإجهاد والتعب

4- تجنب التمارين الرياضية المُرهقة مثل رفع الأوزان الثقيلة أو الركض لمسافات طويلة أو بسرعة عالية أو تمارين الرشاقة والسرعة

5- تناول مأكولات غنية بالمواد المغذية للحفاظ على الطاقة خلال الإفطار، وخلال وجبة السحور.

6- التحدث مع الطبيب قبل البدء بأي نظام رياضي لاسيّما إذا كان الشخص يعاني من مشاكل صحية.