شرطة أبوظبي تفعل الحجز الذكي للمركبات

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

فعلت شرطة أبوظبي امس الأحد خدمة الحجز الذكي للمركبات، بدلا من حجزها في الساحات المخصصة، في خطوة تهدف إلى توفير الراحة على المتعاملين، وإبقاء مركباتهم المطلوبة للحجز ، تحت رعايتهم خلال مدة الحجز.

وأوضحت شرطة أبوظبي في " بوستر توعوي" ، خطوات طلب الخدمة، من خلال التوجه بالمركبة المراد حجزها إلى أحد مراكز خدمة واسعاد المتعاملين في أبوظبي ، المتواجدة في إدارة مرور أبوظبي، وإدارة مرور المناطق الخارجية ، وإدارة مرور العين ، وإدارة مرور الظفرة ،

حيث يتم تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وهي ملكية المركبة والهوية الإماراتية، ودفع قيمة المخالفات ورسوم الخدمة المحددة بقيمة 15 درهم عن كل يوم حجز ، ثم تثبيت الحجز الذكي في المركبة من قبل الجهة المختصة.

وأضافت أنه بعد انهاء هذه الإجراءات يقوم صاحب المركبة بالتوجه إلى الموقع المحدد وإيقافها قبل بداية الساعة 12:00 صباحا ، وأخيرا إعادة تسليم جهاز الحجز الذكي إلى أحد مراكز الخدمة بعد انتهاء مدة حجز المركبة.

دعت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، بما يجنبهم مخالفة حجز المركبة .

وذكرت أن تطبيق الخدمة الجديدة، من شأنها أن تحقق 6 مزايا لأصحاب المركبات، وهي إمكانية حجز المركبة في الموقع الذي يختاره المالك وفي أي مكان في إمارة أبوظبي أو الإمارات الأخرى، إمكانية تفعيل الخدمة عن طريق تثبيت جهاز الحجز الذكي في المركبة والمربوط إلكترونيا بغرفة المراقبة من دون الحاجة لقفل حركة المركبة في وقت الحالات الطارئة، إمكانية إتمام جميع المعاملات المرورية المختلفة خلال فترة الحجز الذكي للمركبات، منح المتعامل مهلة 48 ساعة لإعادة تسليم جهاز الحجز الذكي بعد انتهاء فترة الحجز، إمكانية العناية بالمركبة في موقع الحجز وتشغيلها لضمان سلامة بعض أجزاء المركبة في حالة التوقف الطويل.