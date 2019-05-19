«أمان يا رمضان» لضمان انسيابية حركة المرور

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كثفت إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة جهودها على طرق الإمارة، ضمن أهداف حملة «أمان يا رمضان» التي أطلقت مطلع شهر رمضان، لضمان انسيابية حركة المرور، وتعزيز السلامة لمستخدمي الطريق، سواء لقائدي المركبات، أو المشاة، تحقيقاً لأهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وأكد مدير فرع الإعلام والتوعية المرورية بشرطة الشارقة المقدم عبدالرحمن خاطر، رفع مستوى الثقافة المرورية لقائدي المركبات من خلال توزيع مطويات التوعية عليهم بمختلف اللغات، والتي تدعوهم إلى الانتباه والتركيز أثناء القيادة، وترك مسافة كافية بين المركبات، والتقيد بتعليمات الأمن والسلامة، إلى جانب تعزيز التدابير الوقائية القائمة على التعاون بين الشرطة وأفراد المجتمع، وذلك بتكثيف الدوريات ورقباء السير على جميع الطرق الداخلية والخارجية، وتخصيص مجموعة من الدوريات التوعوية على المناطق السكنية والأسواق التجارية لتوجيه النصح والإرشاد اللازم لقائدى المركبات والمشاة، لضمان أمن الطرق، الذي ينعكس بدوره على صعود المؤشرات الإيجابية على جميع طرق الإمارة.

ودعا مدير فرع الإعلام والتوعية المرورية بشرطة الشارقة السائقين إلى إيقاف مركباتهم في الأماكن المخصصة لذلك، وتجنب الوقوف العشوائي، خصوصاً أمام المساجد خلال صلاة التراويح، ما يعرقل حركة السير والمرور.