دعم المشروعات الخيرية في عجمان بـ 93 مليون درهم

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

كشفت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان، عن إنشاء بنايتين سكنيتين، بكلفة تتجاوز 93 مليون درهم، حيث من المتوقع إنجازهما خلال العام المقبل 2020، وذلك لدعم المشاريع الخيرية في عجمان.

وقالت المديرة العامة للمؤسسة الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، إن «هذه المشاريع الخيرية والإنسانية، التي تشرف على تنفيذها المؤسسة، تأتي بدعم من عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، الذي يولي اهتماماً كبيراً للأعمال الخيرية، ويوجّه باستمرار بدعم فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى تنفيذ المشاريع لتوفير بيئة سكنية تناسب الأسر المتعففة، وبما يلبي احتياجاتها، فضلاً عن توفير المساعدات النقدية والعينية من خلال العائد من مشاريع الوقف».

وأوضحت أن المشاريع تشمل إنشاء بناية في منطقة النعيمية 3 بشارع خليفة بتكلفة 50 مليون درهم، إذ تجاوزت نسبة إنجازها 40%، ‫كما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع البناية السكنية في منطقة «الليوارة 2» 55%، والتي تبلغ تكلفتها 43 مليون درهم.