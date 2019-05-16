جولات توعية للأسر المنتجة لوجبات الصائمين

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان جولات توعية تفتيشية، خلال شهر رمضان المبارك، موجهة إلى منازل الأسر المشاركة في مشروع إعداد وجبات الصائمين، بالتعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

تأتي هذه الجولات تضامناً مع حملة «رمضان آمن»، التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، وتهدف إلى تعزيز الحماية والوقاية من الحرائق، خصوصاً في البيوت السكنية.

وأفاد مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة، العقيد الدكتور سعيد سالم المظلوم، بأن مفتشي الوقاية والسلامة قدموا مجموعة من النصائح، تتضمن المحافظة على سلامة الأسر، والتقيد بإجراءات السلامة داخل المنازل، التي يتم فيها إعداد وجبات الصائمين.