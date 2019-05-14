لوحة المركبة تكشف «اللحظات المميزة» في حياة المرأة

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أظهرت إحصائية حديثة لمؤسسة التراخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن النسبة الأعلى من المقبلين على شراء أرقام لوحات المركبات، التي تشير إلى تواريخ اللحظات المميزة في حياتهم، كانت من النساء، في وقت أشارت فيه البيانات إلى أن العدد الأكبر من المشترين لتلك الأرقام تقع أعمارهم بين 20 و28 عاماً.

أما المناسبات التي تصدرت اهتمام الأشخاص الذين طلبوا الحصول على الخدمة، فبينت دراسة الهيئة أن أبرزها كان يوم ترقية المتعامل، أو يوم زواجه، أو يوم تخرجه في الجامعة.

وقال مدير إدارة ترخيص المركبات في الهيئة، جمال السادة، لـ«الإمارات اليوم»، إن النساء أكثر إقبالاً على الخدمة، حيث بلغت نسبة من اشترين الأرقام خلال العام الماضي 55% من المجموع الإجمالي، لافتاً إلى بيع 659 رقماً في عام 2018 من خلال طرح الخدمة للمتعاملين لجميع الجنسيات والفئات العمرية المختلفة.

وتقوم فكرة تقديم الخدمة على إتاحة الفرصة للعملاء لاختيار أرقام تمثل تواريخ تشكل لهم أهمية في حياتهم، بحيث ترمز لوحة المركبة - بما تحمله من أرقام - إلى التواريخ المهمة والشخصية في حياة المتعاملين.

وأوضح السادة أن خدمة «لحظاتك المميزة على لوحة مركبتك»، تمنح المتعامل الفرصة لاختيار أرقام خماسية للوحة مركبته، توافق تواريخ ومناسبات مهمة في حياته، كيوم الميلاد، ويوم التعيين، وتاريخ الزواج، والتخرج، وغيرها من المناسبات.

وأكد طرح الخدمة لجميع أفراد المجتمع، وليس لفئة عمرية معينة، مشيراً إلى أن الإقبال على شراء الأرقام شمل جميع الفئات العمرية، إلا أن النسبة الكبرى كانت من الفئة العمرية من 20 إلى 28 عاماً. وكانت الخدمة قد بدأت في عام 2016 لمواليد عام 1981 حتى 1998 عن فئة لوحات المركبات بالكود (S)، ثم امتدت لمواليد عام 1967 حتى 2016، لتشمل حالياً مختلف الفئات العمرية، بحيث تكون الأرقام خماسية فقط، وتشمل اليوم والشهر والسنة، كما طرحت لوحات المركبات بالرموز S،T،U،V.

إحدى السيدات قالت لـ«الإمارات اليوم»، رداً على سؤال عن مدى أهمية اقتناء رقم يمثل تاريخاً مميزاً في حياتها، إن الاقتناء بحد ذاته قد لا يشكل أهمية، لكن الأمر يتعلق بتقدير بعض النساء الكبير لمدى الراحة والرضا والسعادة في حياتهن الزوجية مثلاً، التي يشير إلى بدايتها تاريخ الارتباط بشريك الحياة، ما قد يدفع كثيراً منهن إلى اختيار التاريخ رقماً للوحات مركباتهن.

وفي رد لأحد الشباب على السؤال نفسه، قال إنه يقدر التواريخ المهمة في حياته، ويذكرها دائماً، مثل تاريخ دخوله إلى المدرسة، أو انتقاله من المنزل الذي تربى فيه، وغيرهما من التواريخ التي ترمز إلى نقطة تحول مفصلية في حياته.

وكانت الهيئة طرحت خدمة «لحظاتك المميزة على لوحة مركبتك» في عام 2016، بقيمة 1620 درهماً.

ويتمكّن المتعامل من شراء اللوحة مباشرة، من خلال مراكز إسعاد المتعاملين في دبي، ومزودي الخدمة، والشركاء الاستراتيجيين، والموقع الإلكتروني للهيئة: www.rta.ae، أو التطبيق الذكي: «السائقون والمركبات».

«طرق دبي» تتيح اختيار أرقام توافق تواريخ الميلاد والتعيين والزواج.

النساء أكثر إقبالاً على الخدمة، وشكلن 55% من المشترين العام الماضي.