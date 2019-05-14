شرطة أبوظبي تعزز السلامة المرورية بـ «المسرعات»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

افتتح مدير قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، العميد سهيل سعيد الخييلي، مختبر مسرعات السلامة المرورية في مديرية المرور والدوريات، ضمن آلية المسرعات الحكومية، لرفع مستوى السلامة المرورية، وخفض نسبة الحوادث المرورية والإصابات والوفيات الناتجة عنها.

ويتولى المختبر متابعة فرق العمل المرورية في مجالات الهندسة والضبط والتوعية، وتحديد الأهداف والموارد الخاصة، لتحقيق نتائج سريعة وملموسة خلال مدة زمنية قصيرة، وإعداد تقارير عن النتائج المحققة وضمان استدامتها.

كما يعتبر آلية متابعة وتقييم مرورية لمؤشرات السلامة المرورية والخطط الاستشرفية التطويرية، لدفع وتيرة العمل وتسريع الخطى، بما يسهم في تحقيق الأجندة الحكومية في الارتقاء بمستويات السلامة المرورية.

ويعمل المختبر على مشاركة النتائج، وتبادل الأفكار، والاطلاع على المنهجيات من خلال التنسيق مع فرق عمل المسرعات الحكومية، بما يسهم في تحقيق النتائج المرجوة باستخدام منهجيات وممارسات ريادية بكفاءة آلية. ويواكب مراحل عمل المسرعات الحكومية، التي تشمل التصميم والتسريع والتسليم، في إطار الحرص على مواصلة تطوير وتحديث خدماتها لمستخدمي الطرق.