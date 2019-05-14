«دبي القضائي» يدشِّن فهرساً إلكترونياً لمكتبته تجريبياً

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

دشّن معهد دبي القضائي نسخة تجريبية من الفهرس الإلكتروني لمكتبته، ليكون بمثابة بوابة متقدمة لتعزيز تجربة مستخدميها.

وقال مدير عام معهد دبي القضائي، القاضي الدكتور جمال السميطي، إن «الفهرس الإلكتروني يأتي في إطار جهودنا لتعزيز خدماتنا المقدمة لمختلف شرائح المتعاملين، مواكبة لتوجهات القيادة لجعل دبي المدينة الأذكى عالمياً، وتعزيز الموارد البشرية في الدولة». مضيفاً أن التطوير يمثل إضافة مهمة لتعزيز انتشار المعرفة القانونية والقضائية بين المختصين والمهتمين على حد سواء، وتوفير المعلومات لهم بسهولة، لمساعدتهم على إنجاز أبحاثهم وإكمال دراساتهم.

ويتيح الفهرس الإلكتروني البحث عن المصادر في المكتبة، إضافة إلى توفير المعلومات المتعلقة بالدورات القانونية. ومن أهم ما تمتاز به البوابة الجديدة إتاحة البحث بطريقة بسيطة ومتقدمة، كما تساعد الباحث على إدارة حسابه، ومعرفة حالته من الكتب المستأجرة والمستردة.

ويمكن لإدارة مكتبة المعهد إنشاء حسابات خاصة بالباحثين والرواد، حيث يمنح كل باحث اسماً خاصاً وكلمة مرور لاستخدامهما عند زيارة المكتبة. وتوجد على البوابة خدمة اقتراح شراء مصادر معلومات والكتب، إضافة إلى إمكانية حجز المصدر إلى حين زيارته للمكتبة.

وسبق لمعهد دبي القضائي أن أجرى توسعات على مكتبته، وتمكن من زيادة قدرتها الاستيعابية بنسبة تزيد على 50% عن عدد المؤلفات الموجودة في المكتبة التي يزيد عددها على 6000 إصدار.