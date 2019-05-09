«محمد بن راشد للإسكان» تنهي دراسة 44 طلب إعفاء من القروض

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، محمد إبراهيم الشيباني، عن الانتهاء من دراسة 44 طلب إعفاء للمواطنين من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم.

وذلك وفقاً للتوجيهات السامية من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحرصاً منه على وضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياته، وتسخير الطاقات لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن، وتأكيداً على رعاية سموّه واهتمامه بأوضاع أبنائه المواطنين، والعمل على رفع المشقة عن كاهلهم وتحقيق السعادة لهم.

وأفاد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سامي عبدالله قرقاش، بأن المؤسسة تبذل قصارى جهدها في دراسة الطلبات المقدمة للمتعاملين للإعفاء من القروض وسرعة البت فيها، حسب الشروط المعتمدة من مجلس الإدارة، منوّهاً بأن مبلغ الإعفاءات لعام 2018 بلغ نحو 13 مليوناً و984 ألف درهم لـ44 طلب إعفاء.

من جانبه، أكد مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان وقائد فريق دراسة طلبات الإعفاء من تسديد القروض الإسكانية بالمؤسسة، جاسم محمد الشميلي، على التزام المؤسسة بالمعايير التي حددها مجلس إدارة المؤسسة في دراسة الطلبات الممثلة في معايير عدة، من أهمها أن يقل الدخل الشهري للمستفيد عن 15 ألف درهم، ووفاة صاحب القرض أو العجز الصحي للمستفيد أو أي حالة تقدرها اللجنة، والالتزامات المالية لغرض العلاج أو حسب ما يقدره أعضاء اللجنة، والأملاك والتركة تعادل أو أقل من المبلغ المتبقي من قرض المؤسسة، والالتزام بالسداد لما زاد على 50% من قيمة القرض، وأن يكون مقدم الطلب تجاوز الـ60 سنة من عمره، ومعدل تقييم أعضاء الفريق. وتابع الشميلي، أنه ليس من الضروري للحصول على الإعفاء أن يكون المتقدم متقاعداً أو لديه عجز صحي، بل مجموع النسب ومعايير التقييم هي التي تحدد النتيجة، موضحاً الحالات التي تعرض على اللجنة وتقبل دراستها وهي: وفاة المستفيد وعدم قدرة الورثة على تسديد بقية أقساط القرض، إصابة المستفيد بعجز صحي (كلي أو جزئي) أدى إلى انخفاض دخله، أو تعرض المستفيد لظروف ملحة أثرت في قدرته على سداد أقساط القرض، مثل وقف أو انخفاض الدخل الشهري وأي ظروف أخرى تقدرها اللجنة.

وفي حال رفض الطلب يحق للمستفيد أو ورثته أن يتقدموا بطلب جديد بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور قرار اللجنة على طلبهم السابق في حال وجود أسباب استجدت على الطلب، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي للمؤسسة متمثل في تحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتقديم خدماتها بصورة متميزة.