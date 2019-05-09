تطوير المقبرة في مدينة المرفأ

المصدر: الظفرة - الإمارات اليوم

تنفذ بلدية منطقة الظفرة أعمال تطوير وإعادة تأهيل المقبرة بمدينة المرفأ، حسب معايير ودليل تحسين المقابر في إمارة أبوظبي، وتأهيل المرافق الملحقة بها، وإنشاء مرافق جديدة لتحقيق رضا المجتمع المحلي.

ويهدف المشروع إلى توفير خدمات تكريم الموتى والدفن، ضمن الأطر الشرعية والأمنية والصحية والبيئية، التي تخدم المشيعين والزوار، وتحسين أداء خدمات المقابر، وفقاً لمعايير السلامة الإنشائية والتوسع المستقبلي المطلوب للمقابر، تماشياً مع زيادة عدد السكان بالمدينة. وتتضمن الأعمال إعادة تأهيل مبنى تكريم الموتى، وإنشاء صالة انتظار، وإعادة تأهيل سور المقبرة بطول إجمالي 1.7 كيلومتر، وبناء مخزن وغرفة حارس مع ملحقاتها، وتوصيل التيار الكهربائي وأعمال إنارة سور المقبرة. بالإضافة إلى إنشاء مدخل وطريق داخلي ومواقف سيارات لاستيعاب 50 سيارة.