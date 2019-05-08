كهرباء الشارقة تنجز توصيل الغاز الطبيعي لــ 6200 جهاز منزلي خلال أبريل

المصدر: الامارات اليوم - الشارقة

أعلنت إدارة الغاز الطبيعي بهيئة كهرباء ومياه الشارقة عن توصيل الغاز الطبيعي لعدد 6200 من الأجهزة المنزليةخلال شهر أبريل الماضي بمعدل يومي يقارب 207 مشترك وذلك نتيجة الاستفادة من مشروع التحول الالكتروني لاستقبال طلبات وتنفيذ إجراءات توصيل الغاز الطبيعي للأجهزة المنزلية وتوفير أجهزة كمبيوتر لوحية للفنيين لمتابعة الطلبات مما ساهم في تيسير وسرعة الإجراءات واتباع أفضل النظم وتوفير الوقت والجهد على المشتركين خاصة بعد إكتمال أعمال توسعة شبكة الغاز الطبيعي وتمديدات خطوط أنابيب خدمة الغاز الطببيعي في عدد من المناطق السكنية الجديدة في مدينة الشارقة وإتاحة الفرصة لسكان هذه المناطق الجديدة للاستفادة من من الخدمة الحيوية التي تعد الأولى من نوعها في المناطق.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تعمل على الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتقديم الخدمات لسكان إمارة الشارقة وفق أفضل المعايير العالمية وذلك تنفيذاً للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمحافظة على البيئة وتقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة.

وأكد بأن التوسع في الاستفادة من مشروع الغاز الطبيعي واستخداماته في مجالات مختلفة يعكس التزام الهيئة بالمحافظة على البيئة وتشجيع سكان الشارقة على استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للاستفادة من الفوائد المتعددة التي يحققها مقارنة باستخدام الغاز المسال « الاسطوانات « حيث يساهم في الحفاظ على البيئة ومتوافر طوال ساعات اليوم ويحقق الأمان والسلامة، مشيراً إلى أن الهيئة تطبق أرقى وأدق المواصفات ومعايير الجودة والأمان في تمديدات الشبكة إضافة إلى أسعاره التنافسية مقارنة باستخدام الأسطوانات.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تدريب وتأهيل الفنيين بإدارة توزيع الغاز الطبيعي لآداء مهاهم بجودة وأمان تام كما وفرت لهم أجهزة كمبيوتر لوحية لمتابعة الطلبات وأنجازها في أسرع وقت كما تم تمديد ساعات العمل بقسم توصيل الغاز الطبيعي للأجهزة المنزلية ليكون من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءاً طوال أيام الأسبوع للتيسير على المشتركين.

وأوضح حسن الخيال رئيس قسم توصيل الأجهزة المنزلية بإدارة توزيع الغاز الطبيعي أن التحول الالكتروني في استقبال وانجاز طلبات توصيل الأجهزة المنزلية ساهم في سرعة انجاز الطلبات وضمان الدقة حيث يتضمن البرنامج بيانات كاملة عن المشترك والموقع ويتم ارسال رسالة نصية فورية إلى المشترك باسم الفني المكلف بالتوصيل ورقم التواصل معه وموعد التوصيل كما يتم إغلاق الطلب فور الانتهاء من انجازه في موقع العمل من خلال أجهزة الكمبيوتر اللوحية التي تم توفيرها للفنييين.

وأكد أن متوسط طلبات توصيل الغاز الطبيعي للأجهزة المنزلية كانت تتراوح بين 70 إلى 85 طلب يومياً بينما ارتفعت خلال أبريل الماضي ليتجاوز المعدل الطبيعي 207 طلب يومياً وذلك تزامنا مع استقبال شهر رمضان المبارك والذي تزيد فيه نسبة استبدال الأجهزة المنزلية والطباخات وساهم التحول الالكتروني لخدمات الهيئة في الاستجابة لهذه الطلباب بسرعة وجودة عالية .

وأشار إلى أن عدد المشتركين في خدمات الغاز الطبيعي بإمارة الشارقة تجاوز 300 ألف مشترك وأن الهيئة مستمرة في التوسعات لشبكة الغاز الطبيعي في المناطق الجديدة بمدينة الشارقة والمنطقة الشرقية حيث انتهت إدارة توزيع الغاز الطبيعي من أعمال توسعة شبكة الغاز الطبيعي

واضافت بأن فرق العمل التابعة لإدارة الغاز الطبيعي تعمل لضمان وصول هذه الخدمة الحيوية إلى كل مشترك وتحقيق الاستفادة القصوى من مزايا الغاز الطبيعي .