إنجاز 50% من مشروع طرق الشامخة بـ 237 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) عن إنجازها 50% من أعمال مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية في منطقة الشامخة الذي تنفذه بالتعاون مع بلدية أبوظبي بكلفة إجمالية 237 مليون درهم، على مساحة قدرها 2.2 مليون متر مربع. وأشارت إلى أن المشروع يقع جنوب منطقة الفلاح بجانب طريق أبوظبي ـ العين (سويحان الهير)، معتزمة تسليمه في شهر نوفمبر من عام 2020.

وتنفذ شركة «مساندة» هذه المشروعات في إطار حرصها على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة، وتوطيد أركان التنمية المستدامة، وإسعاد المجتمع ورفاهيته، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تحظى بالاهتمام والمتابعة الدؤوبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضحت «مساندة» أن المشروع سيستغرق تنفيذه حسب الخطة الموضوعة 35 شهراً، ويتضمن إنشاء طرق داخلية وبنية تحتية لخدمة 657 قسيمة سكنية.