اليوم.. أول أيام شهر رمضان المبارك

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان المبارك في الدولة أن أمس هو المتمم لشهر شعبان لسنة 1440 هجرية، وأن اليوم الموافق 6 مايو 2019 هو أول أيام شهر رمضان المبارك. وأكد أعضاء اللجنة في تصريح صحافي، عقب الاجتماع الذي عقد مساء أمس في مقر دائرة القضاء أبوظبي، أنه وبعد التحري ومراعاة طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة، ثبت لديها رؤية هلال شهر رمضان، وعليه فإن أمس هو المتمم لشهر شعبان وإن اليوم هو أول أيام شهر رمضان.

وكانت إجراءات رؤية هلال شهر رمضان بدأت أمس عقب صلاة المغرب بدائرة القضاء في أبوظبي برئاسة وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي الظاهري، كما قامت جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما ثبت لديها، كما قامت لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في «المناطق الوسطى والشرقية والغربية» بالإمارة بمتابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.