«دبي الخيرية» تسعد الفقراء بـ «قرية التسامح»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تسهم جمعية دبي الخيرية بفاعلية في تحويل مفهوم التسامح إلى إطار عملي، بمشروع تنفذه تحت عنوان «قرية التسامح» ضمن مشروعات عام 2019، الذي اختاره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ليكون عاماً للتسامح.

ويتضمن المشروع بناء 100 بيت من الطين للأسر الفقيرة في كل من مالي والنيجر وبوركينافاسو، وتبلغ مساحة البيت 40 متراً مربعاً، ويتكون من غرفة وصالة وحمام، وتبلغ كلفته 5000 درهم.

وأفادت الجمعية في تقرير أصدرته لمشاريعها للعام الجاري، بأن أنشطتها الخيرية تنتشر في 33 دولة، وتتضمن بناء المساجد في دول مثل ألبانيا وإندونيسيا والهند وتايلاند وكمبوديا والسنغال والكونغو النيجر ومالاوي وبنين وتوغو وسيراليون، وبناء مدارس في دول مثل الهند وتايلاند وطاجيكستان، وقيرغستان، وكمبوديا والسودان، وبناء مستوصفات طبية في دول مثل الهند والكونغو وأوغندا والسودان ومالي وبوركينافاسو وكمبوديا.

وأشارت إلى أن من ضمن مشروعاتها لهذا العام بناء دور للأيتام في الهند وأرض الصومال ومالاوي وموريتانيا، وإنشاء مراكز لتحفيظ القرآن الكريم في الهند وقيرغيستان ومالاوي وموريتانيا ومالي وغانا وغينيا كوناكري، وبناء مساكن للفقراء في الهند وتايلاند وطاجيكستان وإثيوبيا ودول أخرى.