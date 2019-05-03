رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 3005 سجناء بمناسبة رمضان

المصدر: أبوظبي ـ وام

أمر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بالإفراج عن 3005 سجناء ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفّل سموّه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

يأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص صاحب السموّ رئيس الدولة، على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة، والتخفيف من معاناة أسرهم.

من جانبه، أكد النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، أن النيابة العامة في أبوظبي بدأت الإجراءات التنفيذية للقرار السامي لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة عودة من شملتهم المكرمة إلى أسرهم، وتحقيق الهدف الرئيس لهذا القرار السامي، المتمثل في إدخال الفرحة في هذه الأيام المباركة إلى عائلات فقدت وجود أبنائها بينهم.

وتقدم بالشكر إلى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على هذا العطاء الأبوي الذي شمل به أبناء شعبه والمقيمين في كنف قيادته الحكيمة، والذي أصبح في وجدان المجتمع جزءاً من نفحات شهر رمضان المبارك.

كما وجّه الشكر إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لما يوفره من دعم للسلطة القضائية في إمارة أبوظبي، من ضمنها النيابة العامة، التي أثمرت إنجازات نوعية أسهمت في تجويد أداء القضاء، وبالتالي تعزيز منظومة العمل القضائي في إمارة أبوظبي.

وأشاد بالمتابعة المستمرة التي يوليها سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، لأحوال نزلاء المنشآت الإصلاحية العقابية، وحرصه على توفير أعلى المعايير الإنسانية الكفيلة بحفظ حقوق السجناء، وإعادة تأهيلهم كي يتمكنوا من المشاركة بفاعلية في مسيرة تطوّر وبناء وطنهم.

وطالب البلوشي المشمولين بالعفو، بأن يستفيدوا من هذه الفرصة، التي تتزامن مع النفحات الإيمانية لشهر رمضان المبارك، في البدء بتأهيل حياتهم تأسيساً على الجد والعمل، ليكونوا أفراداً نافعين في مجتمعهم، مشيراً إلى الدور المحوري للأسرة في مساعدة هذه الفئة على معاودة الاندماج في المجتمع، عبر احتضان أبنائهم واستيعابهم لمساعدتهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية بإيجابية.

وعبّر عن أمله بأن تشكل هذه المكرمة حافزاً لبقية نزلاء المنشآت الإصلاحية، للاستفادة من فرص التدريب والتأهيل التي توفرها هذه المنشآت، بحيث تكون لديهم الفرصة لنيل فرصة العفو في مناسبات تالية.