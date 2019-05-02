بالفيديو... اتصالات مجانية مع الاهل هدية طرق دبي للعمال في عيدهم

المصدر: هنادي ابو نعمة- دبي

أهدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي العمال فرصة مجانية للتواصل مع اسرهم واصدقائهم ، وذلك ضمن الاحتفال بيوم العمال الذي يصادف الأول من مايو.

ووفرت الهيئة خطا دوليا داخل مقصورة وضعتها في حرم سكن العمال "سنابور" الواقع في منطقة المحيصنة، ما مكن العمال التحدث الى اسرهم في مختلف البلدان ، لا سيما وان الوضع الاقتصادي لفئة العمال لا يسمح لهم بالاشتراك في الباقات الشهرية المتاحة للتواصل هاتفيا مع دول العالم .

وقامت الهيئة ايضا ضمن احتفالات يوم العمال، بتنظيم رحلة بحرية ترفيهية للعمال بقوارب الفيري، وتوزيع بطاقات نول لاستخدام المواصلات العامة، كما تخللت الفعاليات كذلك توزيع هدايا على عمال النظافة في مباني الهيئة.