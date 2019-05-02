57 % من الشباب العربي يقول إن الحصول على المخدرات سهل في بلدانهم

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

قال أكثر من نصف الشباب العربي بأن الحصول على المخدرات سهل في بلدانهم مع اختلاف واضح في تصوراتهم حيال توافرها، حيث بلغت نسبتهم 57 % من مجموع المستطلعة آرائهم ضمن استطلاع رأي الشباب العربي للعام 2019 الذي اعلن عن نتائجه في دبي قبل أيام.

واجري الاستطلاع في 15 دولة عربية وشمل 3 آلاف و300 شاب وشابة. وأظهرت النتائج أن %32 من الشباب الخليجي قالوا أنه من السهل الحصول على المخدرات في بلدانهم، وذلك مقابل %68 في دول شمال أفريقيا، و 70 % في دول شرق المتوسط.

وفي الإجابة على أسئلة الاستطلاع الذي شمل 10 محاور من بينها تعاطي المخدرات، أعتقد 36 % من الشباب الخليجي أن تعاطي المخدرات في بلدانهم آخذ في الازدياد مقابل 30 % يخالفونهم الرأي، فيما يرى 76 %من الشباب العربي في دول شرق المتوسط أن معدلات التعاطي في بلدانهم آخذة في الازدياد مقابل 13 % يرون أنها تنخفض.

وقال 62% من الشباب انهم يردون سبب الشروع في تعاطي المخدرات الى تأثير الأصدقاء، كما أعرب أكثر من نصف الشباب العربي عن اعتقادهم بأن معدلات تعاطي المخدرات في بلدانهم آخذة في الارتفاع، مقابل 18 % فقط قالوا إنها تنخفض. ويعتبر الشباب العربي بأن ضغط الأقران هو الدافع الرئيسي الذي يقود الشباب نحو تعاطي المخدرات، ويقول 62 % من المشاركين في الاستطلاع أن تشجيع الأصدقاء في المدرسة أو العمل هو السبب الأول الذي يدفع الشباب برأيهم إلى الشروع بتعاطي المخدرات. وتشمل بقية العوامل الأخرى المسببة لتعاطي المخدرات وفقا للشباب، إزالة الضغط والتوتر لنحو 45 % منهم، وسهولة الحصول على المخدرات ل 43 %، بالإضافة الى الضجر والملل ل 43 %.