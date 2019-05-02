تقنيات إلكترونية تساعد أصحاب الهمم على إنجاز خدمات التقاعد

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أكد صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، إضافة ميزات تقنية عالمية إلى موقعه الإلكتروني الجديد، الذي أطلقه، أمس، بحضور ممثلين عن 15 جهة حكومية في أبوظبي، تساعد أصحاب الهمم على التعامل معه بسهولة ويسر، منها خاصية تقديم الخدمات صوتياً.

وأفاد الصندوق بأن الموقع في حلته الجديدة يعرض خدمات الصندوق بشكل أفضل، خصوصاً مع تطوير صفحته الرئيسة وفقاً لأفضل التصميمات الفنية في هذا الشأن، إضافة إلى العديد من الميزات التقنية الأخرى، مثل القراءة الليلية وتكبير أو تصغير المواد المكتوبة.

وخلال الحفل تم استعراض مميزات وآليات التعامل مع الموقع الإلكتروني المحدّث، الذي يتيح لزوّاره سهولة التصفح والمشاركة التفاعلية والمعرفية، من خلال خطوات سلسة وسريعة، لكون تصميمه يتسم بسهولة التصفح والوصول إلى المعلومة، والحصول على الخدمات المطلوبة والمشاركة التفاعلية والمعرفية بانسيابية في البحث، بما يلبي تطلعات المتعاملين.

وبحسب الصندوق يسهم الموقع المحدث في زيادة سرعة وكفاءة تلبية طلبات مستخدميه، إذ يمكن للمتعامل الوصول إليه من خلال الهواتف الذكية، ما يوفر ميزة الحصول على خدمات الصندوق في أي وقت وأي مكان، وهو ما يعمل على زيادة رضا المتعاملين، وتعزيز قنوات التواصل بين الصندوق والمتعاملين، مؤكداً ربط الموقع بتقنيات أفضل وأحدث مع وسائل التواصل الاجتماعي، بما يتيح لمستخدميه مشاركة المحتويات عبر «تويتر»، و«فيس بوك»، و«لينكد إن»، و«سناب شات»، الأمر الذي يسهم في نشر الوعي بدور الصندوق ونظام التقاعد بصورة أفضل عبر مختلف المنصات.

وأكد مدير عام الصندوق، خلف عبدالله رحمة الحمادي، أن الموقع الجديد يأتي في إطار سعي الصندوق الدائم لتحقيق التميز في تقديم الخدمات، والريادة في الأداء، والارتقاء المستمر بمستوى منصاته الإلكترونية.

وقال الحمادي: «نسعى لأن يمثل الموقع الإلكتروني إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي وحزمة تطبيقاتنا الذكية، بما يسهم في توفير قنوات تواصل ملائمة، تتيح للمتعاملين الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها من دون عناء».