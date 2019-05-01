"دبي العطاء" تطلق "حجوزات 2030" لدعم التعليم ومهارات المستقبل

المصدر: وجيه السباعي – دبي:

أطلقت دبي العطاء، إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية، مبادرة " حجوزات 2030 "، خلال شهر رمضان المبارك، بهدف جمع التبرعات وتوجيهها لتوفير التعليم، ودعم وتأهيل المهارات من خلال تمويل برامج تركز على تحديد مهارات المستقبل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لدبي العطاء طارق القرق خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن المبادرة أمس، أن التبرعات التي سيتم جمعها من خلال الحملة ستدعم ثورة إعادة تأهيل المهارات التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يهدف إلى توفير المهارات لـ 15 مليون شخص بحلول عام 2021.

ولفت إلى أن دبي العطاء كانت قد أعلنت في يناير الماضي عن شراكة استراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث ستقوم المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقرأً لها، بتمويل برنامجين أساسيين لمدة 3 سنوات يركزان على تحديد مهارات المستقبل وإعداد أنظمة التعليم والتدريب الملائمة، بالإضافة إلى اضفاء الطابع القانوني لهذه المهارات، تمهيداً للانتقال من السوق الحالية القائمة على الشهادات العلمية إلى السوق التي تعتمد على المهارات.

وقال إن فكرة المبادرة للعام الجاري تدور حول إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع لإجراء حجوزات مستقبلية لعام 2030 والحصول على مواعيد فحص طبي، ورحلات طيران، ومحاضرات، وإقامات فندقية، وحفلات موسيقية، وعروض افتتاحية للأفلام، من خلال الموقع الإلكتروني لها "حجوزات 2030".

وتابع "إن الفكرة الأساسية للحملة هي المساهمة في منح العالم صاحب مهنة في المستقبل، فبعد 11 عاماً من الآن، يمكننا أن نتوقع من الأطفال الذين حصلوا على فرصة الذهاب إلى المدرسة والتعلم، أن يصبحوا مساهمين فاعلين في مجتمعهم، يمكنهم أن يصبحوا أطباء، أو طيارين، أو أساتذة، أو معماريين، أو فنانين، أو مخرجين أو ممارسة أي مهنة يطمحون لها. لهذا فإن تبرع اليوم، هو حجز مستقبلي مع أصحاب المهن في عام 2030".

وأضاف " "حجوزات 2030" هي حملة رقمية تتضمن قصصاً مؤثرة لـ 6 أطفال محرومين، لديهم طموحات كبيرة، رغم أنهم يعيشون في فقر ويواجهون تحديات كبيرة. وتعتمد هذه الحملة بشكل رئيسي على موقعها الإلكتروني www.booking2030.com الذي يستضيف منصة الحجز الإلكتروني التي تتم التبرعات عبرها من خلال تجربة الحجوزات المصممة لتكون حقيقية قدر الإمكان. فعلى سبيل المثال، ما نيش البالغ من العمر 11 عاماً وجد نفسه خارج المدرسة بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب قريته، ويحلم ما نيش بأن يصبح طياراً، ومن خلال موقع الحملة، سيتمكن المتبرعون عبر الإنترنت من اختيار وجهة رحلتهم، وموعد سفرهم إضافة إلى مقاعدهم، كما يمكن للمتبرعين أن يحجزوا موعد الفحص الطبي مع سيدرا البالغة من العمر 10 سنوات وأن يختاروا واحداً من ثلاثة خيارات من التحسينات الصحية، التي تتضمن سرعة خارقة وقوة خارقة والاختفاء عن الأنظار".

ويدعم الحملة ستة من شركاء دبي العطاء الدائمين للحملة وهم كل من مطارات دبي، مبادرة المنال الإنسانية، ميديكلينيك، مجموعة مايس الدولية المحدودة، وبلاتينيوم-لست، وفوكس سينما.

وقال أن دبي العطاء تسعى من خلال "حجوزات 2030" إلى تسليط الضوء على أهمية التعليم بطريقة ملموسة وفعالة، وتسمح هذه الحملة أن نقدم للمجتمع الإماراتي رسالة بسيطة: من خلال منحكم للأطفال والشباب الذين توقفوا عن الدراسة فرصة الذهاب إلى المدرسة والتعلم، فإنكم تساعدونهم على تحقيق طموحاتهم وأحلامهم.

وأضاف القرق: "نحن ممتنون جداً للدعم الرائع الذي يقدمه لنا شركاؤنا في هذه الحملة، والذين من دون شك لن يدخروا جهداً ليضمنوا أن تصل الحملة لجمهور واسع. كما ندعو أفراد المجتمع لدعم هذه الحملة بقوة وأن يقوموا بإجراء حجوزات عبر الموقع الإلكتروني Bookings2030.com".

من جانبها أكدت مديرة نادي دبي للسيدات لمياء عبدالعزيز دعم "مبادرة المنال الإنسانية" لحملة "حجوزات 2030" وتبني مهنة "التعليم" كواحدة من المهن المستقبلية التي تحلم بها الكثير من الفتيات اللواتي تستهدفهن الحملة، وقالت: "سيتم دعم حملة (حجوزات 2030) من خلال الفعاليات الخيرية والإنسانية التي يعتزم النادي تنظيمها خلال الفترة المقبلة ويتم تخصيص ريعها لمبادرة المنال الإنسانية، خاصة الفعاليات التي نحرص على تنظيمها في شهر رمضان الكريم من كل عام، والتي تشهد تفاعلاً لافتاً من أهل الخير من العضوات وأفراد المجتمع والكثير من السيدات اللواتي تضمهن قاعدة بيانات النادي وتربطنا بهن علاقات جيدة. نحن سعداء بأن نكون جزءاً من هذه الحملة العالمية الجديدة لـ (دبي العطاء) التي تعد نموذجاً عالمياً لدعم تعليم الأطفال والشباب، وندعو كافة أفراد المجتمع للتفاعل معها، كما أننا سعداء بالشراكة الممتدة بين دبي العطاء ومبادرة المنال الإنسانية، والتي أثمرت عن نتائج طيبة في مجال العمل الخيري والتنموي خلال السنوات الماضية، والتي تترجم الرؤية الإنسانية لحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، رئيسة نادي دبي للسيدات، ودعم سموها المتواصل لتوفير فرص التعليم الجيد للأطفال وخاصة الفتيات في الدول النامية".