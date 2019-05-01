34 مشروعاً تفوز في مسابقة «بحوث طلبة الجامعات»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت جامعة أبوظبي أسماء الطلبة الفائزين بالدورة السابعة من مسابقة «بحوث طلبة الجامعات» الإقليمية، التي تم تنظيمها تحت رعاية وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، وبدعم من مجموعة «أدنوك»، الشريك الاستراتيجي للجامعة.

وتم تكريم 34 مشروعاً بحثياً، اختيرت من بين أكثر من 261 مشاركة بحثية، قدمتها مؤسسات أكاديمية محلية وإقليمية، وحصلت الفرق الفائزة على جوائز نقدية تجاوزت قيمتها 120 ألف درهم.

وأكدت الجامعة، خلال تكريم الفائزين، أن الدورة السابعة من المسابقة تميزت بمشاركات من مؤسسات أكاديمية مرموقة في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، حيث شاركت ثلاث جامعات سعودية، قدمت 34 مشروعاً بحثياً، في حين شاركت ثماني جامعات عُمانية، قدمت 12 مشروعاً بحثياً.

وأعرب رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، عن اعتزاز الجامعة بتنظيم أكبر وأبرز مسابقة بحثية لطلبة الجامعات على مستوى المنطقة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتشجيع الطلبة على الابتكار، مشيراً إلى أن تنظيم واستضافة جامعة أبوظبي فعاليات تعزز مفاهيم التسامح، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، يترجم رسالتها في خدمة المجتمع، ويسهم في دعم سياسة التنويع الاقتصادي في الدولة.

وشدد بن حرمل على لعب الجامعات دوراً رئيساً في صقل مهارات الطلبة البحثية، حيث «تقوم معظم الجامعات بدور إكساب المعرفة في التخصصات المختلفة التي يدرسها الطلبة، إلا أن البحث العلمي يأتي لتمكين الطالب من البحث عن المعرفة وتطويرها وكسب مهارات متغيرة ومتجددة لعالم متغير ومتجدد، وهنا تكمن أهمية المهارات البحثية للطلبة».

وناقشت الأبحاث المقدمة لدورة هذا العام موضوعات متعددة، شملت: الهندسة، وإدارة الأعمال، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والتعليم والقانون، إضافة إلى العلوم الصحية والطبيعية. كما تمت إضافة فئتين جديدتين في دورة هذا العام، هما: التسامح والابتكار.