«مساندة» تنجز المرحلة الـ 22 من طرق العين بـ 113.7 مليون درهم

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)، عن إنجازها أعمال المرحلة 22 من مشروع إنشاء الطرق الداخلية بمواقع متفرقة في مدينة العين، على مساحة 1.2 مليون متر مربع، بكلفة 113.7 مليون درهم.

وأشارت إلى أنها استحدثت ضمن هذه المرحلة 450 قطعة أرض، وثلاث آبار جديدة، ونفذت جسراً فوق وادي العين لربط المنطقة المستحدثة في المرخانية.

وأفادت «مساندة» بأنها أنجزت نسبة 88% من أعمال المرحلة 21 البالغة كلفتها 127.48 مليون درهم، والتي تنفذها على مساحة قدرها 1.7 مليون متر مربع، ضمن مشروع الطرق الداخلية في العين، كما أنجزت 87.5% من أعمال المرحلة 23 التي تنفذها بكلفة تتجاوز 112.1 مليون درهم، متضمنة تنفيذ كل أعمال البنية التحتية لخدمة 438 قطعة سكنية جديدة وموزعة على 14 منطقة بالعين.

ولفتت إلى أن إجمالي كلفة المراحل الثلاث 21، 22، 23 من مشروع الطرق الداخلية بمواقع متفرقة في مدينة العين يتجاوز 353.3 مليون درهم، مشيرة إلى أنه تمت مراعاة ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل كلفة التشغيل طبقاً للمواصفات المعتمدة، حيث تم استخدام أجهزة الإنارة الموفرة للطاقة (LED) في المشروعات الثلاثة.