المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مخالفة

ذكر أحد سكان أبراج اللؤلؤة بعجمان أنه تعرض لمخالفتين خلال 15 يوماً عن الوقوف الخطأ دون أن يتلقى أي إشعار أو مخالفة ورقية، ولم تدخل النظام إلا بعد شهر بحجة أن أرقام سيارته مصدرها دبي. وقد تقدم بشكوى عن طريق الـ«أون لاين» منذ أسابيع عدة لكنه لم يحصل على رد.

مواقف

تسهيلاً على زوار معرض أبوظبي الدولي للكتاب، تم تحديد قيمة رسوم المواقف الخاصة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض بـ20 درهماً، خلال فترة تنظيم المعرض.

بريد

استغرب متعاملون مع «بريد الإمارات» قيام هيئة البريد بإعادة إرسالياتهم المرسلة لبعض الدول الأوروبية - نتيجة إضراب عمال البريد في تلك الدول - من دون مشورتهم!

قمامة

لاحظ مرتادون لحديقة أم الإمارات في أبوظبي قلة أعداد صناديق القمامة في المحيط الخارجي للحديقة، مؤكدين أن التخلص من النفايات وبقايا الأطعمة التي يحظر دخولها الحديقة، يتطلب وقتاً طويلاً لحين العثور على صندوق قمامة، ما يدفع البعض إلى ترك النفايات بجوار سور الحديقة، أو على أرصفة مواقف السيارات، ما يؤثر في المظهر الحضاري للحديقة.

علاج

توجّهت مقيمة إلى مركز البرشاء الصحي لإجراء فحص طبي، فتم تحويلها إلى طبيب ممارس عام، ليقوم بالكشف عليها، وبعد فحص السيدة أبلغها الطبيب بضرورة تحويلها إلى طبيب متخصص في الأمراض الجلدية، لتشخيص حالتها ووصف العلاج المناسب لها، وبمجرد انتهاء الكشف فوجئت برسالة نصية على هاتفها تبلغها بأنه تم تحديد موعد لها مع طبيب للأمراض الجلدية بعد نحو ستة أشهر.

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