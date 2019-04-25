الإمارات بين الأسرع عالمياً في تحديث جداول المواد المخدرة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

كشف تقرير رسمي أن دولة الإمارات أدرجت ضمن الدول الأسرع في العالم في تحديث جداول الأدوية المراقبة والأخرى المسجلة مواد مخدرة، مشيداً بقدرة مجلس الوزراء على مواجهة المسيئين لآلية الرقابة الحكومية على الأدوية، من خلال توحيد الجهود بين وزارتي الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الداخلية، والبلديات والدوائر الاقتصادية في هذا الشأن.

كما كشف التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن هيئتي الصحة في أبوظبي ودبي ستدخلان قريباً ضمن نطاق نظام المراقبة الإلكتروني للأدوية الخاص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والذي يُراقب خط سير الدواء منذ وصوله إلى الدولة إلى استلامه من المريض، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على وضع برامج وحملات تثقيفية وتوعوية للمواطنين والمقيمين، بمخاطر معظم الأدوية التي يتم ترويجها أو شراؤها عن طريق مواقع الإنترنت، لكون معظمها يكون مغشوشاً ويباع من جهات غير مصرح لها بتداول الأدوية.

وتفصيلاً، أفاد تقرير رسمي بأن أكبر التحديات التي تواجه الدولة في ما يتعلق بملف الرقابة على الأدوية المخدرة وغير الآمنة، يتمثل في الثقافة المجتمعية في هذا المجال، ومدى إلمام الناس بوجود عقاقير لها تأثير سلبي، لاسيما في ظل وجود بعض ذوي النفوس الضعيفة الذين يسيئون استخدام آلية الرقابة الحكومية، مشدداً على أن الحكومة تصدت لهذا الأمر من خلال توحيد جهودها، لكون مواجهة هذه التحديات ليست من شأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع فقط.

وأكد التقرير، الذي عرض أخيراً على المجلس الوطني الاتحادي، أن المرحلة المتقدمة التي وصلت إليها الدولة في ما يتعلق بالضبطيات والمتابعة والمراقبة، تعود إلى جهود مشتركة بين وزارتي الصحة ووقاية المجتمع و«الداخلية» والبلديات والدوائر الاقتصادية، لافتاً إلى أن «هذه الجهات عملت جنباً إلى جنب للحرص على سلامة وصحة مواطني الدولة والمقيمين فيها، بحيث لا تتسلل مثل هذه العقاقير المخدرة وغير الآمنة إلى المجتمع».

وقال إن إقرار آلية تحديث جداول المواد المخدرة، وضبطيات المواد الطبية، يتم بتناغم مع وزارة الداخلية ومجلس الوزراء.

وكشف عن تحدٍ آخر يواجه الدولة في هذا الملف، يكمن في العقاقير التي تباع عن طريق الإنترنت، لافتاً إلى أن «المسؤولين في قطاعي البريد والجمارك يبذلون جهوداً كبيرة، وهو ما تعكسه الضبطيات المرتفعة».

وأشار التقرير إلى أن الوزارة تعمل حالياً على وضع برامج وحملات تثقيفية وتوعوية للمواطنين والمقيمين، بمخاطر معظم الأدوية التي يتم التبادل بها أو شراؤها عن طريق الإنترنت، ويكون أكثرها مغشوشاً، وتباع من جهات غير مصرح لها بتداول الأدوية، مؤكداً أن «الوزارة حققت إنجازاً في هذا الملف من خلال توحيد نظام الوصفات الطبية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية على المستوى الاتحادي». وقال إن «النظام الذي يطبق بالتنسيق مع وزارة الداخلية اختصر على الوزارة كثيراً من الجهود، حيث أصبح الدواء يُراقب منذ وصوله إلى الدولة حتى وصوله إلى المريض، فباتت لدينا قاعدة بيانات لكل دواء من أين أتى وإلى من ذهب»، لافتاً إلى أن هيئتي الصحة في أبوظبي ودبي ستدخلان ضمن نطاق هذا النظام الإلكتروني قريباً.

75 مصنع أدوية بالدولة في 2021

توقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ارتفاع عدد مصانع الأدوية الموجودة داخل الدولة، من 18 مصنعاً دوائياً حالياً إلى 34 مصنعاً بحلول عام 2021، فيما يرتفع عدد المكاتب العلمية التي تمثل الشركات العالمية المصنعة للدواء في العالم من 54 مكتباً حالياً إلى 75 مكتباً علمياً بحلول العام ذاته، بحجم استثمارات يتجاوز ملياري درهم سنوياً.

ولفتت الوزارة إلى أن قيمة الإنفاق على الدواء المتوقع خلال العامين المقبلين، ستتجاوز حاجز الـ13 مليار درهم، بعد أن بلغت في عام 2016 نحو 9.61 مليارات درهم، مرجعاً الأسباب إلى النمو السكاني، وتغير الوضع المرضي، واستخدام أدوية حديثة، مثل عقاقير التكنولوجيا الحيوية.