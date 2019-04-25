شرطة أبوظبي تدعو أصحاب الهمم إلى تسجيل بياناتهم لإسعادهم

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أصحاب الهمم إلى تسجيل بياناتهم الشخصية في نموذج بيانات أصحاب الهمم، في إطار عام التسامح، وانطلاقاً من حرصها على إسعاد جميع المتعاملين وتلبية احتياجاتهم.

وتهدف شرطة أبوظبي إلى حصر الخدمات التي يرغب أصحاب الهمم في الحصول عليها، ودراسة احتياجاتهم وآرائهم المستقبلية لتقديم خدمات نوعية متميزة لهم، والوصول إليهم في أماكن وجودهم، وتسخير جميع الإمكانات المتاحة من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل في مساعيها الدؤوبة لتحقيق السعادة والرفاهية لأفراد المجتمع كافة.

ويمكن التسجيل في نموذج بيانات أصحاب الهمم من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي (www.adpolice.gov.ae)، وإدخال البيانات الشخصية الخاصة بهم، وكذلك التسجيل من خلال المحادثة المباشرة مع أحد موظفي مركز الاتصال الموحد، الموجودين للرد على استفسارات أصحاب الهمم والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد «عونك» على الرقم المجاني 8003333.