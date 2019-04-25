شرطة المدام تنتقل إلى مبنى مؤقت

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن انتقال مركز شرطة المدام من موقعه الحالي إلى مبنى مؤقت، في المنطقة الممتدة على شارع الذيد باتجاه المدام، بالقرب من قاعة البيت المتوحد، وذلك اعتباراً من أمس، تمهيداً لمباشرة العمل في مشروع إحلال المبنى القديم بآخر جديد يلبي طموحات حكومة الشارقة، وبما يتلاءم مع النهضة العمرانية والتوجهات الحضارية للإمارة.

وقال رئيس مركز شرطة المدام، المقدم خليفة مصبح الكتبي، إن المبنى المؤقت سيقدم من خلاله كل الخدمات المعهودة سابقاً من دون أي خلل، حيث أُخذ في الاعتبار كل التفاصيل وأدقها، لتقديم خدماته بالصورة التي يرتضيها المتعاملون من أفراد المجتمع، لحين إنجاز المبنى الجديد. ووجّه أفراد الجمهور بالتواصل مع المركز المؤقت عبر الهاتف 065944005.