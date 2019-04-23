الدفاع المدني عجمان يستعد لشهر رمضان المبارك

المصدر: الإمارات اليوم ـ عجمان

تستعد الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان في تكثيف جهودها لمواجهة الحرائق والوقاية ومنها في شهر رمضان المبارك، من خلال الحملات التوعوية التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني، وأهمها حملة سلامة دراك الرئيسية وتتفرع منها حملة رمضان آمن، وتهدف الحملات إلى رفع الثقافة الوقائية وكيفية التعامل مع الحريق لجميع شرائح المجتمع.

وأكد مدير عام الدفاع المدني عجمان العميد عبدالعزيز علي الشامسي أن الإدارة تستعد جيدا لمواجهة الحرائق والحوادث التي تقع في شهر رمضان المبارك وتقديم كل أشكال الراحة والدعم والمساعدة من أجل راحة المواطنين والمقيمين.

وأضاف أن العمل مستمر في الدفاع المدني على مدار الساعة وفي مختلف الظروف والأوقات ولكن تزداد درجة الإستعداد بشكل أكبر في شهر رمضان والمناسبات الأخرى لمواجهة أي طارئ.

وأفاد الشامسي بأن هناك شروطاً أساسية يتعين أن تتوافر في الخيم الرمضانية لضمان استيفاء إجراءات السلامة المطلوبة وأهمها عدم استعمال الخيم للتخزين أو استعمال أي معدات منتجة للحرارة كالأفران والسخانات ومواقد الطهو داخل الخيم.

ولفت إلى أهمية توفير مسافة فاصلة بين الخيمة و الأخرى لا تقل عن أربعة أمتار مع ترك المسافة نفسها بين الخيم، مشيراً إلى ضرورة أن تكون الأقمشة والمواد المصنعة منها الخيم مقاومة للحريق، وأن تحقق المواصفات المعتمدة بهذا الخصوص إضافة إلى توفير عدد كاف من طفايات الحريق اليدوية، وتأمين مخارج الطوارئ والإشارات الدالة عليها.

وطالب الجمهورفي إطار الحملات التوعوية بضرورة التعاون مع الدفاع المدني والإبلاغ الفوري والسريع عن الحوادث لتسهيل وصول فرق الإطفاء والإنقاذ إلى هذه المواقع إضافة إلى الحرص على ممارسة السلوك الفردي والجماعي، سواء داخل المنزل أوخارجه، كما حث الجمهور على إفساح الطريق أمام سيارات الدفاع المدني عند تأدية واجبها المنوط بها، وعدم التجمهر في مواقع الحوادث أو الوقوف أمام فوهات الحريق.