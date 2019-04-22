«إقامة دبي» تعزز الابتكار بخطة شاملة

المصدر: وجيه السباعي ــ دبي

أكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد أحمد المري، أن الإدارة تنفذ خطة شاملة لرعاية المبتكرين، وتذليل العقبات التي تواجههم، تتضمن تخصيص ميزانية خاصة لدعمهم بالإدارة، ورعاية الموهوبين في مختلف التخصصات، إضافة إلى إنشاء مركز للإبداع والابتكار، يضم مختبرات مجهزة على أعلى مستوى.

وقال المري في تصريحات صحافية على هامش معرض «مبتكرو المستقبل»، الذي نظمته أمس بالتزامن مع اليوم العالمي للابتكار، إن الإدارة نجحت في جذب الشباب المبتكرين من خلال مركز الإبداع والابتكار، الذي أنشأته لدعم هذه الفئة، بهدف تطوير جهودهم وأفكارهم، واحتوائهم ومساعدتهم، وتهيئة المناخ المناسب لتنفيذ أفكار ومشروعات نوعية.

ولفت إلى أن بعض الشباب والطلاب يبتكرون مشروعات ينقصها التوجيه والإطار السليم، وتتولى الإدارة هذه المهمة، من خلال تقديم الإرشاد المناسب لهم، لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الأفكار المبتكرة، سواء من قبل الإدارة أو الدوائر الحكومية الأخرى.

ونظّمت الإدارة معرض «مبتكرو المستقبل» بمشاركة 15 مخترعاً ومخترعة من طلاب وطالبات المدارس والجامعات، الذي أقيم في مركز الإبداع والابتكار بـ«إقامة دبي». وأكد المري على دور واهتمام دولة الإمارات بترسيخ ثقافة الابتكار بين كل شرائح المجتمع، وتنمية جيل جديد من المبتكرين قادر على مواجهة متغيرات المستقبل بطرق مبتكرة، من خلال توفير الإمكانات اللازمة التي تحوّل مشروعاتهم إلى واقع ملموس.