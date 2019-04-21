المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

عيوب

اشتكى مستهلك رفض متجر للملابس النسائية، في مدينة زايد بأبوظبي، إرجاع فستان اشتراه لابنته، وعند تسلمه اكتشف وجود عيوب به، فراجع المتجر أكثر من مرة، موضحاً له العيوب، إلا أن إدارة المتجر أصرّت على عدم إرجاعه.

إطارات

تساءل مستهلكون عن أسباب تفاوت أسعار إطارات المركبات من العلامة التجارية نفسها، بين المحال المتخصصة في منطقة مصفح بأبوظبي، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة على المتلاعبين.

غش

تعرّضت مقيمة في أبوظبي لغش تجاري، عندما اشترت طقم أوانٍ كبيراً، عبر إعلان قرأته على إحدى المجموعات الخاصة في «فيس بوك»، وبعد أن تسلمته ودفعت ثمنه لمندوب خدمة التوصيل، اكتشفت أنه مختلف تماماً عن الصور التي شاهدتها في الإعلان، فحاولت التحدث إلى صاحبة الإعلان بهدف استبدال الطقم ، لكن محاولاتها باءت بالفشل.

أعمال

اشتكى سكان في منطقة التعاون بالشارقة استمرار أعمال البناء في بعض العقارات تحت الإنشاء في أوقات متأخرة من الليل، غير مراعين لراحة السكان في المباني المجاورة.

واجبات

اشتكت والدة طالب في الصف السابع تعدد الواجبات المنزلية والمشروعات التي يكلف المعلمون بها الطلبة، الذين يعودون إلى منازلهم منهكين، ولا يقوون على أداء كل هذه التكليفات، ولذلك تضطر الأمهات لتأدية هذه الواجبات، وبذلك لا يستفيد الطالب شيئاً.

بنك

رفض موظفون في فرع تابع لبنك مشهور قيام أحد العملاء باستخدام المرحاض، وقالوا إن المراحيض الموجودة في البنك للموظفين فقط.

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