«الأرصاد»: غيوم وأمطار خفيفة الإثنين المقبل

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يسود، اليوم، طقس صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تراوح سرعتها بين 15 و20 كم/‏‏‏س، تصل إلى 30 كم/‏‏‏س على البحر، حيث يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً سيكون غائماً جزئياً، خصوصاً على المناطق الساحلية والغربية، بينما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.ولفت إلى أن طقس بعد غد سيظل غائماً جزئياً بوجه عام، يصبح غائماً على بعض المناطق، خصوصاً الغربية والجزر، على أن تبقى الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.وأشار المركز إلى أن طقس الإثنين المقبل سيكون مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة، خصوصاً على بعض المناطق الغربية والجزر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية، تتحول ليلاً إلى شمالية غربية غرباً معتدلة إلى نشطة السرعة، تراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏س على البحر الذي يظل متوسط الموج، يصبح مضطرباً تدريجياً ليلاً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.