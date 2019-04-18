رأس الخيمة تحصر أضرار موجة الأمطار

المصدر: وام - رأس الخيمة

أكد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في إمارة رأس الخيمة، مواصلة جهود فرق العمل، وجاهزيتها على مدار الساعة، في التعامل مع الآثار التي خلفتها الأمطار الغزيرة، التي شهدتها بعض مناطق الإمارة خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أنه بناءً على توجيهات ومتابعة يومية من صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تواصل فرق العمل حصر الأضرار الناجمة عن الأمطار في البنية التحتية والممتلكات، ومتابعة جهود توفير الإعاشة والرعاية للمتضررين، وإزالة المخلفات وإصلاح الطرق والبنية التحتية، وتهيئة الأماكن المتضررة، وعودة الحياة إلى طبيعتها بتلك المناطق في أقرب وقت.

وقال: «إن أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في رأس الخيمة، على رأس أولوياتنا»، مؤكداً أن فرق العمل تمكنت، خلال زمن قياسي، من حصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والممتلكات في المناطق المتضررة، ضمن استراتيجية متكاملة تشمل حلولاً آنية لإصلاح الأضرار التي لحقت بالطرق والممتلكات، وإزالة تجمعات المياه وما تراكم من مخلفات السيول، وحلولاً قصيرة المدى تشمل اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية في حال تكرار الأحداث نفسها في المستقبل القريب، وحلولاً طويلة المدى تضمن جاهزية إمارة رأس الخيمة الدائمة في التعامل مع حالات الكوارث والطوارئ، وتطوير البنية التحتية في كل أنحاء الإمارة، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، للحد من مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وأثنى سموّه على جهود فرق العمل وسرعة استجابتها خلال الأحداث الأخيرة، بما يعكس مدى كفاءتها وجاهزيتها في التعامل مع مختلف الظروف والطوارئ، بما يضمن الحفاظ على الممتلكات والأرواح، مشيراً إلى جهود دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، التي تمكنت، خلال الأيام الماضية، من التعامل مع 1793 بلاغاً لسحب مياه، وذلك في إطار أعمال إعادة تهيئة المناطق المنخفضة، وإصلاح الانهيارات الأرضية، حيث قامت الدائرة بإزالة نحو 18 مليون غالون مياه من مختلف المناطق في الإمارة، وتم إجراء إصلاحات فورية للطرق في مناطق مختلفة من الإمارة، شملت مناطق في الظيت والخران والفحلين، والرفاعة وشعم وغليلة، والرمس وشمل ووادي حقيل والحيل.

- إزالة 18 مليون غالون من تجمعات مياه الأمطار.

- فرق العمل تستجيب لـ1793 بلاغاً.