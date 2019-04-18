شرطة دبي تؤهل 204 «سفراء أمان» في 18 مدرسة

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

نجح قسم الوعي والتثقيف في إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، في تأهيل 204 طلاب وطالبات من 18 مدرسة على مستوى دبي، ليكونوا «سفراء أمان» يسهمون في توعية نظرائهم من الأطفال الآخرين بكيفية التواصل مع إدارة حماية المرأة والطفل، في حال تعرّضهم للعنف أو الإساءة، سواء التحرش الجنسي أو غيره.

وأفاد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، العميد الدكتور محمد عبدالله المر، بأن مشروع سفراء الأمان يهدف إلى نشر ثقافة حقوق الطفل في كل مدارس إمارة دبي، وحماية الأطفال من الاعتداءات والتحرش الجنسي، وإشراكهم في توعية أقرانهم، وتعريفهم بحقوقهم ورفع مستوى الوعي لديهم، والتواصل مع إدارة حماية المرأة والطفل عند تعرض الأطفال لأي نوع من أنواع الإساءة، مبيناً أن المشروع، بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، ويستهدف الأطفال من سن ستة إلى 16 عاماً.

من جانبها، أكدت رئيسة قسم الوعي والتثقيف، فاطمة البلوشي، أن شرطة دبي حرصت على تدريب الأطفال في 18 مدرسة من خلال مجموعة من ورش العمل المتخصصة، تضمنت تثقيفهم بحقوقهم المنصوص عليها في القانون بطريقة مُبسطة تتناسب مع سنهم.

ولفتت إلى أن ورش العمل شملت أيضاً التثقيف بالجوانب النفسية والاجتماعية والتوعوية للأطفال، لاسيما الجرائم التي قد يتعرضون لها، وكيفية التصرف والتواصل مع الشرطة، وكذلك مساعدة زملائهم في التواصل مع الشرطة في حال تعرضهم لأي نوع من الجرائم.

وأشارت البلوشي إلى أن الإدارة، بالتعاون مع المدارس، شكّلت 20 لجنة حماية في المدارس الحكومية والخاصة لحماية الأطفال من أي انتهاكات قد يتعرضون لها، ورفع مستوى الوعي لديهم.

• شرطة دبي شكّلت 20 لجنة حماية في مدارس الإمارة.