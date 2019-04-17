كيف تصل إلى طريق خورفكان الجديد من الشارقة ودبي

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

يوفر طريق الشارقة خورفكان الجديد للذين يريدون الذهاب عبره للوصول إلى خورفكان في 45 دقيقة عدة طرق، فإذا أراد السائق الذهاب إلى خورفكان من الشارقة فإنه يتبع طريق المطار أو شارع مليحة وصولاً لشارع الإمارات وبعد حوالي نصف كيلو متر يجد لوحة وجسر مكتوب عليه خورفكان، إضافة إلى أن الذي يأتي من دبي يسير بخط مستقيم في شارع الإمارات بالاتجاه للشارقة حتى يصل إلى موقع جامع الشارقة بالقرب من الطريق المؤدي إلى خورفكان.

ويمتد شارع خورفكان الجديد من شارع الإمارات على تقاطع جامع الشارقة الذي يطل على أهم شارعين في الشارقة: شارع الإمارات، وطريق مليحة، ويمر طريق خورفكان بالقرب من منطقة البراشي، عابراً مدينة الذيد بالقرب من منطقة وشاح حتى تقاطع دفتا الحلقي على طريق «الفجيرة – مسافي" بطول إجمالي بطول 64 كيلو متر، ثم يتواصل الطريق حتى الوصول لخورفكان بطول 24.5 كيلو متر.

وينطلق طريق الشارقة خورفكان الجديد موازياً لطريق الذيد وقاطعاً لطريق الذيد – المدام عند وشاح، وهو الثاني من نوعه في المنطقة، ويمر هذا الطريق من خلال الصحراء، ومن ثم مناطق حصوية، وأخيرًا عبر التضاريس الجبلية شديدة الوعورة، وهو لا يخدم إمارة الشارقة فحسب، بل سيعمل كطريق رابط بين مناطق الإمارات شرقاً وغرباً.

وينقسم الطريق إلى جزأين رئيسيين، بحيث يبلغ طول الجزء الأول من الطريق 42 كيلو متر ويمتد من شارع الامارات إلى "كدرا" ويتكون من مسار مزدوج يضم 5 جسور و4 معابر والعديد من العبارات لتصريف مياه الأودية المتقاطعة مع محور الطريق ويعبر مدينة الذيد بالقرب من منطقة "وشاح" حتى تقاطع "دفتا الحلقي" على طريق "الفجيرة – مسافي"

ويصل الجزء الثاني من الطريق بين منطقة "كدرا" ومدينة خورفكان بطول 45 كم ويتكون من طريق جبلي بمسارين مزدوجين ويضم جسرين و4 معابر، وجسر لمعبر الوادي وعدد من العبارات، وستعمل هذه المعابر المتعددة كوسيلة حيوية لربط المجتمعات العمرانية على جانبي هذا الطريق بجانب عملها الأساسي كوسيلة للدوران على الطريق.

كما يشتمل الجزء الثاني من الطريق على أزواج 5 أزواج من الأنفاق باتجاه الشارقة – خورفكان بطول 6.5 كيلو متر وهم نفق الروغ بطول 1300 متر، نفق الغزير 900 متر، نفق الساحة 300 متر، نفق السقب 1300 متر، نفق السدرة بطول 2700 متر وتتكون من أنفاق طريق الشارقة خورفكان الجديد من طرق مزدوجة من حارتين للسير بعرض 7.3 أمتار، وممرات مشاة جانبية بعرض 1.1 متر، وأنفاق بينية تسمح بالانتقال بين النفقين في حالات الطوارئ، ومزودة بكل الأعمال الإلكتروميكانيكية المتماشية مع أحدث المواصفات العالمية.

وجدير بالذكر أن "نفق السدرة" هو أطول نفق جبلي مسقوف بالكامل في الشرق الأوسط بطول 2.7 كم، وتم إنجاز حفره في 14 أبريل 2018، ويمر هذا الجزء من الطريق بمناظر طبيعية خلابة بين الجبال، وأٌخذت جميع تدابير السلامة بعين الاعتبار على كامل الطريق من خلال إنارة الطريق وتركيب الحواجز الخرسانية على طول الجزيرة الوسطية وعند الجوانب، مع وجود ترابط بين الأنفاق للاستخدام في حالات الطوارئ، وتم تجهيز جميع الأنفاق بأنظمة الحريق والتهوية والإضاءة والاتصالات.

ويتضمن المشروع كذلك استراحة سد الرفيصة، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 10684 متراً مربعاً، وتحتوي على مسجد يتسع ل 120 من الرجال و20 من النساء، كما تضم ثماني جلسات خارجية مظللة تستوعب 300 شخص، ومواقف سيارات تتسع لـ 45 سيارة، وممشى بطول كيلومتر، وثلاث مناطق ألعاب بمساحة 410 أمتار مربعة، إضافة إلى عدد من المرافق الخدمية، وفرع لجمعية الشارقة التعاونية، وتبلغ مساحة بحيرة سد الرفيصة 82280 متراً مربعاً بعمق يتراوح ما بين من 13 و 20 متراً، ويشتمل مرسى البحيرة على عدد 50 قارباً بأشكال وأنواع مختلفة، ما بين قوارب التجديف والقوارب الكهربائية والعائلية الكبيرة.

وتحقيقًا لوسائل السلامة والأمان، تم تركيب سياج على جانبي الطريق لتجنب ظهور الجمال، إضافة إلى تركيب حواجز معدنية في الجزيرة الوسطية لتجنب تراكم الرمال فيها خاصة في المنطقة الصحراوية، وتجري أعمال الزراعة التجميلية لجانبي الطريق من أجل تقليل وإيقاف حركة الرمال إلى الطريق، وكذلك تم إنارة الطريق بالكامل، وذلك لتحقيق السلامة لمرتادي الطريق في الفترة المسائية.

وتعود فكرة إنشاء الطريق إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورغم وجود عدد من الطرق السريعة القائمة باتجاه الشمال إلى الجنوب، لكن هناك طرق محدودة باتجاه الشرق إلى الغرب، حيث تم تحديد مسار هذا الطريق من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، وتم تنفيذ هذا المشروع بإشراف ومتابعة حثيثة من صاحب السمو حاكم الشارقة، وساهمت دائرة التخطيط والمساحة وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة بتنفيذ التوجيهات السامية بالتعاون مع 5 شركات كبرى واستشاري عالمي وبشراكة العديد من الجهات المختصة بحكومة الشارقة.