محمد بن راشد يوجّه بتنظيم النسخة الثالثة من «برنامج الطلبة المتميزين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتنظيم النسخة الثالثة من برنامج «محمد بن راشد للطلبة المتميزين»، التي تتضمن تقديم أكثر من 100 منحة دراسية للطلاب الإماراتيين، تمتد حتى إنهاء تعليمهم المدرسي، بهدف إتاحة الفرصة لصقل مهاراتهم، وتمكينهم من الحصول على خدمات تعليمية متميزة، عبر مجموعة مختارة من المدارس الخاصة في دبي، التي تقدم جودة تعليم عالية، فيما وصل عدد منح التعليم المدرسي التي قدّمها البرنامج خلال نسختيه الأولى والثانية إلى 314 منحة، تمتد مع الطلبة والطالبات المستفيدين منها حتى إنهاء مرحلة التعليم المدرسي.

ويتناغم البرنامج في أهدافه مع البند الخاص بالتعليم في «وثيقة الخمسين»، التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مطلع العام الجاري، لاسيما في ما يتعلق بإيجاد نظام تعليمي يكشف مواهب الإنسان ويطورها، ويعزز قدرة المواطن الإماراتي على مواكب المتغيرات السريعة التي سيشهدها العالم خلال المرحلة المقبلة، كما يدعم البرنامج المبدأ السابع من المبادئ الثمانية التي أعلنها سموه أساساً للحكم في إمارة دبي، والذي ينص على أن دبي هي أرض للمواهب، بما يتطلبه ذلك من بناء الحياة الأفضل لأصحاب العقول والأفكار الأفضل.

كما يعكس البرنامج، الذي أطلقه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في عام 2017، مدى حرص سموه على توفير أفضل أشكال العناية بالنشء الإماراتي، وتوفير الفرص التعليمية التي تمنح المتفوقين فرصة أكبر لرفع سقف تفوقهم، والوصول إلى درجات أعلى من التحصيل العلمي والمعرفي، بما يسهم في إيجاد جيل جديد على قدر كبير من امتلاك زمام المعرفة بكل أشكالها، لتأكيد مشاركة الكادر الوطني في ريادة مسيرة التطوير في دولة الإمارات، وإمداد النشء بكل المقومات التي تمكنهم من التعامل بكفاءة مع معطيات العصر ومستجداته.

وتنفيذاً لتوجيهات سموه، أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي المقبل 2019-2020، وأوضحت الهيئة أن أولياء أمور الطلبة الإماراتيين، ممن يدرس أبناؤهم العام الدراسي الحالي 2018- 2019 بالصف الثالث فما فوق، أو ما يعادله بمختلف المناهج التعليمية المطبقة في المدارس الخاصة بدبي، يمكنهم إتمام التسجيل لانضمام أبنائهم إلى البرنامج للالتحاق بالمدارس الخاصة في الإمارة، المصنّفة جودة التعليم فيها ضمن فئة «جيد» فما فوق، من خلال تعبئة النموذج المتوافر عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.khda.gov.ae/‏‏‏‏ar/‏‏‏‏mbrscholarship، وذلك حتى موعد أقصاه 29 من شهر أبريل الجاري.

وقالت المدير التنفيذي لتطوير برامج تعليم الطلبة الإماراتيين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، فاطمة غانم المرّي: «لمسنا تفاعلاً إيجابياً كبيراً من جانب أولياء الأمور مع البرنامج في خلال العامين الماضيين، ما يشكل نقطة انطلاق لمواصلة التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص لبلوغ الأهداف المستقبلية لدبي، وضمان حصول الطلبة الإماراتيين الملتحقين بالمدارس الخاصة بدبي على جودة تعليم ضمن فئة (جيد) أو أفضل، وإعداد جيل واعد يمتلك المهارات المستقبلية التي تؤهله لتحقيق رؤية القيادة، وتعزيز التنافسية على المستويين المحلي والدولي»، مثمنةً جهود مختلف الجهات الداعمة للبرنامج بالقطاعين الحكومي والخاص.

وأشارت المرّي إلى أن النموذج الخاص بالتسجيل المبدئي في البرنامج، سيتيح لفرق العمل المعنية التعرف إلى احتياجات كل ولي أمر على حدة، ومدى توافقها مع معايير الالتحاق بالبرنامج، وذلك لاستكمال المرحلة التالية من عملية التسجيل، داعيةً أولياء الأمور إلى توخي الدقة في تعبئة البيانات المطلوبة ضمن نموذج طلب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المعرفة، واختيار واحدة من المدارس المشاركة في البرنامج، مع إرفاق كل الوثائق المطلوبة في طلب التسجيل، حيث يقوم النظام الإلكتروني بفرز الطلبات المتوافقة مع معايير البرنامج بطريقة آلية.

وأعربت المرّي عن أملها في بلوغ الطلبة المستحقين للبرنامج مستويات متقدمة من التميز في رحلتهم التعليمية، بمشاركة أولياء أمورهم، مشيدة بدور المدارس المشاركة في البرنامج من كل من مجموعتي «تعليم» و«جيمس»، ومدرسة «دار المعرفة»، إضافة إلى مدارس «كينجز»، ما سيفتح الباب أمام مدارس جديدة للانضمام إلى البرنامج، والإسهام في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية على صعيد الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021، وخطة دبي 2021.

وشددت على أن مشاركة أولياء الأمور الإيجابية في رحلة أبنائهم التعليمية، والتزامهم بدعم أبنائهم خلال البرنامج، يعدان خطوة أساسية لتحقيق المزيد من التميز في رحلة أبنائهم التعليمية، والإسهام في نجاح البرنامج.

وانطلاقاً من أن عملية التسجيل المبدئي في البرنامج لا تعني بالضرورة استحقاق المنحة، فقد دعت المرّي أولياء الأمور إلى المبادرة بحجز مقعد لأبنائهم للعام الدراسي المقبل 2019 -2020، والتركيز على جودة التعليم بخيارات المدارس المتوافرة، مؤكدة أن اختيار التعليم الجيد يشكل حجز الزاوية في عملية التنمية المستدامة، وأهم الدعائم التي تؤسس لجيل المستقبل. وأتاح البرنامج منذ انطلاقته الفرصة لنحو 314 طالباً وطالبة للحصول على تعليم ضمن فئة «جيد» فما فوق، من خلال المنح الدراسية التي وفرّها البرنامج خلال الدورتين الماضيتين.

مبادرات تعليمية متميزة

يعد برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين من بين المبادرات التعليمية المتميزة على مستوى الدولة، إذ يستهدف إعداد جيل إماراتي واعد، تتوافر له كل مقومات النجاح والتميز، باتباع أفضل الطرق المبتكرة والذكية، والأساليب التعليمية الإيجابية، ليصبح جيلاً مؤهلاً بالمهارات والمعارف المطلوبة لاستكمال نهضة ومسيرة التنمية في الدولة، وتمكين واستدامة بصمة الشباب الإماراتي الكفء على الخريطة العالمية.

ويندرج برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين ضمن مجموعة من البرامج الاستراتيجية التي تقودها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ومؤسسة صندوق المعرفة، لتحقيق غايات خطة دبي 2021، التي تستهدف الارتقاء بمستوى التعليم ومخرجاته في الإمارة، حيث يمثل البرنامج إحدى المبادرات المسهمة بشكل مباشر في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، وتحديداً مؤشر زيادة نسبة الطلبة الإماراتيين في المدارس الجيدة والمتميزة في دبي.

معايير

تضم المعايير الرئيسة لبرنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين أن يكون الطالب إماراتي الجنسية، ويحمل خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي، وأن يجتاز الطالب جميع اختبارات ومقابلات تحديد المستوى التي تُجريها لجنة التقييم التابعة للمدرسة، وذلك في المرحلة النهائية لعملية التسجيل، وأن يكون الطالب ملتحقاً العام الدراسي الحالي 2018- 2019 بالصف الثالث فما فوق، أو ما يعادله بمختلف المناهج التعليمية المطبقة في المدارس الخاصة بدبي.